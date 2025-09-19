話題の本格ハイ・ファンタジー『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』「ABEMA」で“最終話直前”無料一挙放送が決定！9月20日（土）より3日連続で最新話までを無料一挙放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年9月20日（土）から3日連続で、話題の本格ハイ・ファンタジー『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』の最終話直前無料一挙放送を実施いたします。

『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』は、「LINEマンガ」にて連載中の岩原裕二によるファンタジー漫画が原作で、本作では、勇者に襲われ激昂した魔獣王・クレバテスが、人類を滅ぼす前に託された人間の赤子と、しもべとなった勇者の1人・アリシアと共に旅へ赴き、人間とは何かを知っていく本格ハイ・ファンタジーが描かれます。2025年7月より初のテレビアニメがスタート。白石晴香、田村睦心、中村悠一ら豪華声優陣のほか、迫力のバトルシーンやダークな世界観とヒューマンドラマが融合した奥深いストーリーが注目を集めています。

このたび決定した、『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』最終話直前無料一挙放送では、9月20日（土）から「ABEMA」での最終話放送当日9月22日（月）の3日間連続で、第1話から最終話直前の第11話まで全話を無料振り返り一挙放送。また放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

なお、最終話・第12話は、「ABEMA」にて9月22日（月）夜10時より1週間の無料配信を開始。同日夜11時30分からは「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送も実施いたします。

この夏話題の本格ハイ・ファンタジー『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』を全話無料でイッキ見できるのは「ABEMA」だけです。ぜひ最終話に向け、魔獣王と赤子が繰り広げる重厚な物語を無料でお楽しみください。

■『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』最終話直前無料一挙放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～11

放送日時：2025年9月20日（土）夜8時30分～深夜1時30分

9月21日（日）午後3時30分～夜9時

9月22日（月）昼12時30分～夜6時

放送チャンネル：アニメSPECIAL2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/91TtmoqAwiNBMy

※放送後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』最終話は9月22日（月）夜10時より1週間無料配信！

＜最終話（#12）配信日時＆番組URL＞

無料配信日時：2025年9月22日（月）夜10時～（毎週月曜日夜10時より無料配信中）

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/25-293

※配信開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・無料放送も！

放送日時：2025年9月22日（月）夜11時30分～（毎週月曜日夜11時30分より放送中）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BeYzm1s6fSf2s9

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

幼い頃から勇者に憧れていたアリシアは、王に選ばれし13人の勇者の1人となる。

伝説の剣を携え魔獣王クレバテスの討伐に赴く勇者たち。

だがその蛮勇は、エドセア大陸全土の人属を滅ぼしかねない最悪の危機を招いてしまう。

世界に唯一残された希望は、魔獣王に託された一人の赤子だった――。

〈CAST〉

アリシア：白石晴香

クレン：田村睦心

クレバテス：中村悠一

ルナ：会沢紗弥

ネルル：悠木碧

ドレル：安元洋貴

メイナード：重松千晴

ナイエ：黒沢ともよ

ロッド：関智一

マルゴ：田中美央

ハイデン王：橋爪淳

ステファン：宮野真守

ミルロ：小野友樹

ホルガス：三宅健太

カッツ：内田雄馬

ムド：阿座上洋平

ミナーク：土屋神葉

ブロコ：千葉繁

〈STAFF〉

原作：岩原裕二（「LINEマンガ」連載）

監督：田口清隆

シリーズ構成：小柳啓伍

キャラクターデザイン・総作画監督：佐古宗一郎

アニメーションディレクター：塚田拓郎

動画検査チーフ：余島郁枝 美術監督：森川篤

色彩設計：岩沢れい子

撮影監督：浅川茂輝

CGディレクター：辻直希

編集：定松剛

音楽：信澤宣明

音響監督：田口清隆

音響効果：古谷友二

録音調整：佐竹徹也

アニメーションプロデューサー：栗山政一郎

アニメーション制作：Lay-duce

オープニング主題歌：「Ruler」前島麻由

エンディング主題歌：「Destiny」 Ellie Goulding

公式サイト：https://clevatess.com/

