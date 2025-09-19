ＳＮＳ総フォロワー数１６０万人超の動画クリエイター　かすこんねぅ　日本コロムビアよりメジャーデビュー！９月２４日（水）にデジタルシングル「お前は怪しい」をリリース！

日本コロムビア株式会社

TikTokやYouTubeを中心に動画クリエイターとして活躍する「かすこんねぅ」が、アーティストとして日本コロムビアよりメジャーデビューすることを発表。9月24日にデジタルシングル「お前は怪しい」をリリースする。合わせてアーティスト写真、ジャケット写真が公開された。

かすこんねぅは、ハイテンションかつ突飛なキャラクターで人気を集める一方、歌唱やイラストといった表現にも強みを持つ多才なクリエイターとして注目されている。

今回公開されたアーティスト写真は、反射するバルーンで構成された異世界的な空間で、かすこんねぅが独特の存在感を放つ。ユーモア溢れるキャラクターと表現者としての芯を同時に映し出すビジュアルとなっている。

かすこんねぅはこれまでに多くのカバー動画を投稿しているが、Adoの「ウタカタララバイ」をカバーした動画では430万回再生を記録。歌声を聴いた視聴者からは「上手すぎて口開いてたwww」「こんなポテンシャル隠し持ってたの、、」といった声も多く、ユーモアあふれるキャラクターと実力とのギャップが話題となってきた。

そんな彼女のメジャーデビュー作となる「お前は怪しい」は、実体験から着想を得て制作された楽曲。ある日、街中で見知らぬ男性から突然「お前は怪しい！」と指を指された出来事をきっかけに、日常に潜む“怪しさ”をテーマにしたユニークな楽曲に仕上がっている。





【かすこんねぅコメント】あなたのこころにずっきゅんばっきゅんどっきゅんコンコンちゅちゅちゅちゅちゅかすこんねぅです！Establish…という「意味の分からない挨拶でバズった変なYouTuber」のイメージを払拭するべく、なんとこの度、日本コロムビア様よりメジャーデビューさせていただくことになりました！いぇーーーーーい！本当にありがとうございます！幼い頃から歌うことが大好きで、アーティスト活動を行うことは、私の人生において大きな夢でした。一つ夢を叶えることが出来て誠に𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲な気持ちでいっぱいです。「お前は怪しい」一体どんな曲なのか？気になった方は是非、聴いていただけると嬉しいです！【Release】2025.09.24 (wed) ReleaseMajor Debut Digital Single「お前は怪しい」

【Pre-add/Pre-saveリンク】

https://kasukonnnnnneu.lnk.to/omaehaayashii_pre



【プロフィール】

◎総SNSフォロワー数 160万人突破！！

高い発想力・企画力・トーク力を併せ持ち、自ら編集までを手掛けるYouTubeは開設からたった2か月で24万人もの登録者を獲得。

その人気の高さから多数のファッションショーにも出演。

さらに特技も多岐に渡り、歌や絵・楽器の他にもウィンタースポーツを極め、スキー検定1級を所持。

マルチな才能で男女問わず支持を集める、いま最も注目の一人！

スターダストプロモーション所属。



【Information】

Official HP：https://www.stardust.co.jp/talent/section1/kasukonneu/

日本コロムビア特設HP： https://columbia.jp/kasukonneu/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mentaikoumasugi

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UClGPdvHj1kHEMOrxrb50ZWw

Instagram：https://www.instagram.com/kasukonnnnnneu/

X： https://x.com/kasukonnnnnneu