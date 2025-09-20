海外でも時短＆美髪ドライ実現！「Beau′n（ビューン）ベーシック海外対応」公式サイトにて9月22日新発売ー美容家電ブランドAGLAIA＆（アグライアアンド）軽量・速乾・低温ドライ、ケアブロー機能搭載
カラー展開：画像左より）ホワイト ＊チタンブラックピンクは順次発売予定
株式会社ヒガシ（代表取締役：張 東国）は、2023年に立ち上げた美容ブランド「AGLAIA&（アグライアアンド）」を通じて、ヘアケア家電を中心に多彩な美容アイテムを展開しています。中でも注目の「Beau'n（ビューン）」シリーズは、ブラシレスモーターを搭載した軽量・速乾ヘアドライヤー。お客様からの声を受けて、さらなるグレードアップを実現し、海外マルチ電圧対応（100V～240V）に対応した新モデルを 2025年9月4日より楽天市場店先行発売、完売致しました。9月22日にAGLAIA＆公式サイトにて正式発売します。
「Beau'n（ビューン）ベーシック」は、コンパクトながら高性能を兼ね備え、髪にやさしく時短にもつながるアイテムとして、美容感度の高いお客様から話題を集めています。今回新発売となる「Beau'n ベーシック」は、お客様の声を反映し、海外マルチ電圧対応（AC100V～240V）を実現。旅行や出張でも安心してお使いいただけます。さらに、ケアブローモードやマイナスイオン機能を備え、髪のダメージを抑えながら、ツヤのある仕上がりへ。
“軽やかに、速く、美しく”毎日のドライに、旅先でもプロ級の仕上がりをサポートします。
詳細を見る :
https://aglaiaand.jp/collections/hair/products/%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E9%80%9F%E4%B9%BE%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BCinfinity-beaun
【AGLAIA＆について】
【ブランド名の由来や想い】
AGLAIA&の“AGLAIA”は、 ギリシャ神話の美と優雅を象徴する女神アグライアに由来しています。
たとえば 鏡を見て変化を実感した朝や、誰かに髪を褒められた日のような 日常の中でふとした瞬間に感じるあのささやかなうれしさ。限られた時間の中でも美しくありたいと願うすべての人 が
今よりもっと自分を 好きになれるように 忙しい日々を送るあなたの美のお守りのような存在でありたい。そんな想いからAGLAIA &（アグライア&）と名付けました。
【ブランドメッセージ】
「いつもどおりが、キレイをつくる。」
髪を乾かす時間や、肌に触れるひとときが、少しずつ私の毎日を整えていく。
AGLAIA&（アグライアアンド）は、忙しい日常にそっと寄り添うセルフビューティーブランドです。
【商品情報】
【発売日】2025年9月22日
【正式名称]】低温速乾ドライヤーBeau'nベーシック(海外対応)
【定価】\12,800
カラー展開：ホワイト
＊旧バージョンは在庫なくなり次第、販売終了
■販売先：
■公式サイト
詳細を見る :
https://aglaiaand.jp/collections/hair/products/%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E9%80%9F%E4%B9%BE%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BCinfinity-beaun
■楽天市場店
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/higashi/23-022-ag011/
【最大の特徴】プラグを差すだけで使える！シームレス変圧仕様、100Vから240Vまで対応！
低温×大風量×高風速で熱ダメー ジを抑えて健やかなサラツヤ髪へ
毎分1.91m³の大風量・秒速20mの高風速・約60°C～の低温風の合わせ技で熱ダメージを抑え心地よいヘアドライを実現！わずか約310gの軽さで、ストレスフリーな使い心地
【商品特徴】
ポイント１：プラグを差すだけで使える！シームレス変圧仕様、本体内部で自動的に変圧します。
旅先での熱いだけで全然乾かないドライヤーから卒業！ストレスフリーでご使用できます。
▷対応電圧100V-240V
ポイント２：収納楽々、コードだけでスッキリ快適に使える、ACアダプター無し、コンパクトで
旅行先での持ち運び負担が軽減！
ポイント３：従来モデルからパーツを一新、フックホール追加、ノズルとコードの色を変更
▷大きめのフックホールで片手でもかけやすい
▷ノズルとコードの色を変更、「ホワイト」「ブルームピンク」のパーツをリニューアル！統一感のあるカラーにアップグレード
【仕様】
型番：AG-011電源AC100V-240V
50/60Hz
消費電力：最大1200Wサイズ約 19.9×7.4×6.53 cm
本体重量：約 310 gコード長約 1.8 m風量最大 1.91㎥
温度：
高温 約 100℃／中温 約 80 ℃／低温 約 60 ℃
【使い方】
１）ノズルを外した状態で、乾かしたい毛束と反対側の手の指を開いて毛束を指の間に乗せ空間を作ります。
※後頭部は乾かしたい側の手の指の間に毛束を乗せます
２）ドライヤーは振らずに毛束の根元から手までの間の部分に温風を当て根元から中間を乾かします。根元から中間が乾いたら毛束を支える手を毛先側にずらし同様に繰り返します。
仕上げにノズルをつけて冷風を上から下へ撫でるように当てることでより美しく仕上がります。
★ワンポイントアドバイス★
◆髪をボリュームダウン、ボリュームアップしたい方は毛束を支える手の角度を調節してください
ボリュームダウン：手に取った毛束を鎖骨に向かう角度で保持しながら乾かす
ボリュームアップ：手に取った毛束を頭皮に対して垂直に近い角度で保持しながら根元を乾かす
◆更にサラツヤにしたい時はケアブローモード
一定間隔で温冷風を自動切替します
温風2秒⇔冷風1.5秒
※温度風量は元の設定を保持
※ケアブローモード使用中でも温度の調節は可能です
ドライヤーは振らずに毛束の根元から手までの間の部分に温風を当て根元から中間を乾かします。根元から中間が乾いたら毛束を支える手を毛先側にずらし同様に繰り返します。
仕上げにノズルをつけて冷風を上から下へ撫でるように当てることでより美しく仕上がります
●各モードLEDランプについて
※温度調節ボタン（左）を長押しすると冷風に切り替わり、もう一度短押しすると温風に戻ります。
※風量調節ボタン（右）を長押しするとケアブローモード（P14）がオン、もう一度短押しするとオフになります。
【AGLAIA＆商品ご紹介】
【ヘア商品】
■「Beau’nシリーズ」
カテゴリー：ヘアドライヤー
“熱くないのにすぐ乾く”をコンセプトに、従来の高温ドライに頼らず60℃から選べる低温設定で髪をやさしく乾かすことができます。大風量×高風速を実現し、コンパクトながらも速乾性に優れた設計で、毎日のドライ時間を快適にサポートします。
ラインナップ紹介）
[ベーシック]低温速乾ドライヤーBeau'n(ビューン)\12,800
[ライト]低温速乾ドライヤーBeau'n(ビューン)\9,980
[プレミアム]低温速乾ドライヤーBeau'n(ビューン)\17,800
【ヘアアイロン】熱ダメージを抑えるモイストプレート搭載で、サロン級のうるツヤ髪へ
ラインナップ紹介）画像左より
ストレートアイロンuloot(ウルート)\9,980（３色展開）
カールアイロンuruly(ウルリィ)\9,980（２色展開）
【ヒートブラシ】マルチウェイヒートブラシCulst(クルスト)\9,980
【フェイス用品】
■2in1フェイシャルシェーバーfluffy(フラッフィー)\4,280
■マイクロカレントかっさプレートmermaid(マーメイド)\6,980
【製造販売元】
株式会社ヒガシ（Higashi Co., Ltd.）
代表取締役 張 東国
本社所在地 〒454-0902 名古屋市中川区花池町2-55
TEL 代表：052-398-5618 FAX 052-398-5619
事業内容：自社企画商品の開発・生産・輸入販売、ECモールサイト運営・管理
企業HP：https://higashi-global.com/jp/
詳細を見る :
https://higashi-global.com/jp/
■企業理念
楽しみと喜びを届け幸せをつくろう！
「これを選んでよかった」と思っていただける体験を届けたい。
そんな想いを胸に日々ものづくりやサービスに向き合っています。
いつでも初心を忘れず、お客さまの毎日にそっと寄り添い
心を満たす体験をお届けすること。それが私たちが大切にしている姿勢です。
製品やサービスはただの道具ではなく日々の暮らしに小さな喜びや
感動を添えるもの。
その積み重ねが豊かな気持ちや心の満足へとつながると信じています。
まっすぐ、ていねいに。誰かの暮らしに今日もささやかな幸せをそっと添えていく。
それが、私たちの使命です。
■公式サイト
https://aglaiaand.jp/
■楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/higashi/c/0000000106/
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/higashi/c/0000000106/
■公式Instagram
https://www.instagram.com/aglaiaand_official/
詳細を見る :
https://www.instagram.com/aglaiaand_official/
【ご使用にあたりご案内】
●国によっては、同じ国内でも地域により電圧やプラグ形状が 異なる場合があります。 また、一部地域で工業用電源（380V等の高圧電源）が、家庭内やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分ご確認のうえ「100-240Vの場合のみ」 ご使用ください。
●ホテルのシェーバー専用コンセントでは使用できませんので他のコンセントでお使いください。
【本件についてのお問い合わせ先】
AGLAIA& マーケティング広報担当：＆IMPRES（03-5050-4282)
emailアドレス：ishihara@impresand.com