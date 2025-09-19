広報業務に特化したAIサービス『AI-Press』にファクトチェック機能を追加
業界初となる「フルAIシフト宣言」をしている総合PR会社 共同ピーアール株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:石栗 正崇)は、広報業務に特化したAIリリース作成サービス『AI-Press(https://www.ai-press.biz/)』にファクトチェック機能を追加致しました。
この度、追加したファクトチェック機能を含めて『AI-Press』のサービスをお試しいただくため、10月末までの期間限定で無料トライアルを実施致します。ご希望の方は、下記の要領で9月中にお申し込み下さい。
【『AI-Press』期間限定無料トライアル】
申込期限：～9月30日（火）※申し込み者限定
提供期間：2025年10月1日（水）～31日（金）まで
お申込先：pr-force@kyodo-pr.co.jp
※無料体験のお申込は上記のメールアドレスにご連絡をお願いします。
※無料体験お申込日から7営業以内にアカウントを発行します。
■『AI-Press』とは
『AI-Press』は、広報業務に特化したAIリリース作成サービスです。リリースの初稿作成の他、AIを活用した業界論調分析といった情報収集の効率化機能をプラスし企業の情報発信力を大幅に向上させます。
『AI-Press』の活用で、広報担当者は戦略的な業務により多くの時間を割くことが可能となり、企業のブランド価値向上や市場での競争力強化につながります。さらに、業界全体のトレンドを迅速に把握し、的確な情報発信を行うことで、企業の存在感を高め、ビジネスチャンスの拡大を図ることができます。
【機能概要】
1. AIリリース作成機能
2. AIアシスタント機能
※作成リリースのチェック機能７項目、作成リリース文のファクトチェック機能を追加
3. WEBクリッピング機能
4. 競合掲載比較機能
5. AI論調・報道分析
【ユースケース】
・プレスリリース作成時の品質管理
・マーケティング資料の精度向上
・リリース文のコンプライアンス対応の強化
・投資家向け資料の信頼性確保……etc
【メリット】
・作業効率の大幅向上
・情報精度の向上とリスク軽減
・一貫した品質基準の維持
⇒チェック担当者のスキルレベルや経験に左右されることなく、常に一定水準以上の品質管理が可能となり、組織全体での情報発信品質の標準化を実現します。
広報業務のデジタル化を実現するSaaS型AIツール『AI-Press』が、企業のパブリシティ活動を確かな技術力で支援し、価値提供を行い続けます。今後も当社では、生成AIを「PRコンサルタントの能力を高めるツール」と位置付けて、プレスリリース以外の分野で新たな広報/PRイノベーションとAIエージェントの構築を進めてまいります。