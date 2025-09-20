¡ÚSTRI ¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Û¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡È½©¤Î¤´Ë«Èþ¡É¡Ô·ª¤È¥¥Î¥³¤ÎìÔÂô¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÕSTRI¤Ë¤Æ³«ºÅ
Ä®ÅÄ¤Î¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¡ØSTRI(¥¹¥È¥ê)¡Ù(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥×¡¦¥¦¥£¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô)¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ô¥ªー¥¿¥à¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Õ¤ò2025Ç¯9·î16Æü～2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥Õー¥É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë·ª¤ä¤¤Î¤³¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µÄ®ÅÄ»º¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥é¥À¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ä¡¢¼«¼Ò¥Ùー¥«¥êー¤Î¤³¤¬¤µ¤«¥Ù¥¤¥¯¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈóÆü¾ï¤Èµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ªー¥¿¥à¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
½©É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ºÌ¤ê¤È¹á¤ê¡¢¸Þ´¶¤Ç½©¤ò´¶¤¸¤ì¤ë¤è¤¦¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
À¸ºñ¤ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
º£Ç¯¤«¤é¤è¤ê·ª¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¤ëÇ»¸ü¤Ê·ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò¡¢ìÔÂô¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Âû¥Ô¥é¥Õ
¤¤Î¤³¤ò£³¼ïÎà»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥Ô¥é¥Õ¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹á¤ê¹â¤¤¥¥Î¥³¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤è¤ê¤½¤½¤ë°ìÉÊ¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥
¤³¤¬¤µ¤«¥Ù¥¤¥¯¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿
¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡£
½Ü¤Î¥Þ¥í¥ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥í¥¢¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥í¥¢
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Ê¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥óor¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë ¥«¥¯¥Æ¥ë)¤Ç
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥§¥¢³µÍ×
[´ü´Ö]
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
[»þ´Ö]
10:45～15:15 ¢¨2»þ´ÖÀ©¡¢ºÇ½ªÆþÅ¹14:15
[ÎÁ¶â]
Ê¿Æü¡¡¡¡²ñ°÷²Á³Ê 2930±ß¡ÊÀÇ¹þ3223±ß¡Ë¡¡°ìÈÌ²Á³Ê 3230(ÀÇ¹þ3553±ß)
ÅÚÆü½Ë¡¡²ñ°÷²Á³Ê 3230±ß¡ÊÀÇ¹þ3553±ß¡Ë¡¡°ìÈÌ²Á³Ê 3530(ÀÇ¹þ3883±ß)
¢¨¤ª»ÒÍÍ4～10ºÐ¡¡1480±ß¡ÊÀÇ¹þ1628±ß¡Ë
¡Ú¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥í¥¢¡Û
Ê¿Æü¡¡¡¡²ñ°÷²Á³Ê¡¡3,130±ß¡ÊÀÇ¹þ3,443±ß¡Ë¡¡°ìÈÌ²Á³Ê¡¡3,430±ß¡ÊÀÇ¹þ3,773±ß¡Ë
ÅÚÆü½Ë¡¡²ñ°÷²Á³Ê¡¡3,430±ß¡ÊÀÇ¹þ3,773±ß¡Ë¡¡°ìÈÌ²Á³Ê¡¡3,730±ß¡ÊÀÇ¹þ4,103±ß¡Ë
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥í¥¢¤ÏÌ¤½¢³Ø»ù¤ÎÆþÅ¹¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
https://www.stri-kw.com/
Tel¡§042-850-9483
STRI(¥¹¥È¥ê¡Ë
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ£¶ÃúÌÜ£¹－£¸ ¥¢¥¨¥¿Ä®ÅÄ £¸F
±Ä ¶È »þ ´Ö ¡§ 10:45～23:00
Äê¡¡µÙ¡¡Æü ¡§ 1·î1Æü
TEL ¡¡¡¡¡§ 042-850-9483
URL ¡§ https://www.stri-kw.com/
¾®ÅÄµÞ¡¦JRÄ®ÅÄ±ØÅÌÊâ2Ê¬¡£
¡Ú³¹¤ÎÂç¿Í¤¬Í·¤Ó¤À¤¹¡Û¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸¶Ä®ÅÄÂçÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿À¾ÅìµþºÇÂçµé¤Î¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤òÀß¤±¤¿¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°STRI ¡£
Å¹Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖSTRI¡×¤Ï¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥È¸ì¤ÇÀ±¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ±¶õ¤¬¸«¤¨¤ë¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÁíÀÊ¿ô200ÀÊ¤Î³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÎÁÍý¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¿·¤¿¤ÊÉðÁêÎÁÍý¤Î¤´Äó°Æ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¢¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤È¤¤ÎÈóÆü¾ï¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£