¡Ö¿·½É¥¹¥Ý¥ì¥¯2025¡×³«ºÅ·èÄê¡ª

10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Ë¡¢¶èÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬µ¤·Ú¤Ë±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·½É¥¹¥Ý¥ì¥¯2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡Åç»ËÈÁ¼Â¤µ¤ó¤¬»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
»ö¶ÈÌ¾¡§¿·½É¥¹¥Ý¥ì¥¯2025
Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë9¡§30～15¡§30
²ñ¡¡¾ì¡§¿·½É¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡¢¿·½É¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡¢»ÍÃ«¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¸Í»³¸ø±à¡ÊÈ¢º¬»³¡ËÂ¿ÌÜÅª±¿Æ°¹¾ì
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨°û¿©¡¢ÊªÈÎÅùÍÎÁ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¢¤ê
¿½¡¡¹þ¡§ÉÔÍ×¡¡¢¨°ìÉô»öÁ°¿½¹þÀ©¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¢¤ê
Æâ¡¡ÍÆ¡§
¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ê¶¨ÎÏ¡§¥ì¥¬¥¹¥À¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¤Û¤«¡Ë
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÂÎ¸³¡Ê¶¨ÎÏ¡§ÂçÆüËÜ°õºþ(³ô)¡Ë
¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶µ¼¼¡¦ÂÎ¸³¡Ê¶¨ÎÏ¡§¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë
¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶µ¼¼¡Ê¶¨ÎÏ¡§¥ì¥°¥ë¥¹ÃÓÂÞ¥¸¥à¡Ë
¡¦¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¶µ¼¼¡Ê¶¨ÎÏ¡§¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¤ËÎø¤¹¤ë²ñ¡Ë
¡¦¥¸ー¥¯¥ó¥Éー¶µ¼¼¡Ê¶¨ÎÏ¡§¥Ò¥í ÅÏîµ¡Ë
¡¦¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¡Ê¶¨»¿¡§Alpen TOKYO¡Ë
¡¦¥È¥ì¥¸¥ãー¥¢¥¤¥é¥ó¥É in ¿·½É¥¹¥Ý¥ì¥¯2025
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¡¤Û¤«
¼ç¡¡ºÅ¡§¿·½É¥¹¥Ý¥ì¥¯2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¨¡¡»¿¡§Alpen TOKYO¡¢(³ô)¥Æ¥£¥Ã¥×¥Í¥¹¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ(³ô)¡¢(³ô)¥í¥Ã¥Æ
Ìä¹ç¤»¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¿·½ÉÌ¤ÍèÁÏÂ¤ºâÃÄ¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿ÊÂè°ì²Ý¡¡03-3232-7701