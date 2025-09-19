·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È£³´ðÌÜ¡¡ÃÏ°è¶¦À¸·¿ÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯Ãå¼ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¹¥¿ー¥·ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ²í½ç¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§¥³ー¥ÉÈÖ¹æ3083¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Î£³´ðÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÏÂ²Î»³°æ¥Î¸ýÃßÅÅ½ê¡×¤ò2025Ç¯11·î¤ËÃå¹©¡¢2026Ç¯£±·î¤Ë´°¹©¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢³«È¯¤ËÃå¼ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÏÂ²Î»³°æ¥Î¸ýÃßÅÅ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï´û¤Ë¡¢¡Öµª¤ÎÀî¾åÅÄ°æÃßÅÅ½ê¡×µÚ¤Ó¡Öµª¤ÎÀîÅí»³Ä®ÃßÅÅ½ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹©»öÃå¹©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢£³´ðÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÏÂ²Î»³°æ¥Î¸ýÃßÅÅ½ê¡×¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃßÅÅ½ê¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÃßÅÅÃÓ¤Ï¡¢HUAWEI¼Ò¤Î¿·µ¡¼ï¡ÊLUNA2000¡¡215KWH¡Ë¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡¼ï¤ÎÆÃÄ§¤Ï½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢£Ð£Ã£Ó°ìÂÎ·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØÀÅ²»À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼þÊÕÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤ÊÃÏ°è¶¦À¸·¿ÃßÅÅ½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£HUAWEI¼Ò¡¡LUNA2000¡¡215KWH
¡ã¤´»²¹Í¡äÀßÃÖÎã¤È¹½Â¤
Åö¼Ò¤Ç¤Ï´û¤Ë¡¢Ç¯Æâ½×¹©Í½Äê¤Ç¤¢¤ë£²¤«½ê¤ÎÃßÅÅ½ê¤Î¹©»ö¤¬Ãå¹©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡ÖÏÂ²Î»³°æ¥Î¸ýÃßÅÅ½ê¡×¤ò´Þ¤á¤ÆÄÉ²Ã¤Ç£³¤«½ê¤ÎÃå¹©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯£²·î´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ç·×£µ¤«½ê¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ÃßÅÅ½ê¤Î³µÍ×
£³¡¥Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶ÁµÚ¤Óº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
2026Ç¯£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸½ºß»»ÄêÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢Åö¼Ò¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÅù¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤ò
Í¿¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¹¥¿ー¥·ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍýÉô¡¡ËÙÃæ¾Ï¹°
TEL¡§03-6721-5891
E-mail¡§horinaka@starseeds.co.jp
URL¡§https://starseeds.co.jp/