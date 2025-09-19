¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡ÛÆ£ºê¤æ¤ß¤¢¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤òÃåÍÑ
Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎNetflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Î¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤òÃåÍÑ¤·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥ì¥¬¥·ー ¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥¢¤Î¥´¥Ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥µー¥È¤¬¡¢¥¹¥«ー¥È¤ËÍ¥Èþ¤Ê¥É¥ìー¥×´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤«¤Ä¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
