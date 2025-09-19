³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¼§¥·ー¥ë¥É¸¦µæ½ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ ÉûÂç¿Ã Êæºä ÂÙ »á¤Ë¡ÖÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤ª¤è¤ÓEMP¤Ë¤è¤ëÅÅ¼§ÇÈ¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼Â»Ü
º¸¤«¤é³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¼§¥·ー¥ë¥É¸¦µæ½êCEO Àî¿ùÂö¿¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÀîÍµÌé¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ ÉûÂç¿Ã ÊæºäÂÙ»á
¢£¥ì¥¯¥Á¥ãー¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤Ë¤è¤ëÃÏ¼§µ¤Íò¤ä¹â¹âÅÙ³ËÇúÈ¯¤Ë¤è¤ëEMP¤Ê¤É¡¢¹â¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅ¼§ÇÈ¤Ë¤è¤ë¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅÅÎÏ¡¦ÄÌ¿®ÌÖ¤Ê¤É¼Ò²ñ´ðÈ×¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¿¦°÷¤â¸ò¤¨¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤Î¶¦Í¤È´±Ì±Ï¢·È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Î³µÍ×
ÅöÆü¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¸¦µæ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÃÏ¼§µ¤Íò¤ÈÅÅÎÏ¡¦ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡¦¹â¹âÅÙ³ËÇúÈ¯¤Ë¤è¤ëEMP¡ÊÅÅ¼§¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤Î»°Í×ÁÇ¡ÊE1¡¦E2¡¦E3¡Ë¤ÈËÉ¸îÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À
¡¦½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅ¼§ÇÈ¤Î±Æ¶ÁÉ¾²Á¤ÈËÉ¸îµ»½Ñ
¡¦Åö¼Ò³«È¯¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¥·ー¥ë¥ÉÀ½ÉÊ¡¦É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ»öÎã
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹
¡¦ÅÅ¼§ÇÈ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾õÇ§¼±¤ä¡¢º£¸å¤ÎÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¶¦Í¡£
¡¦TEMPEST¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÅ¼§ÇÈÍ³Íè¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ç§¼±¤ò¿¼¤á¤ëÉ¬Í×À¤ò³ÎÇ§¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¥ê¥¹¥¯¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£
¡¦´±Ì±¤ÎÏ¢·È¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡ÊÀìÌç¥Áー¥àÀßÃÖ¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÍýÅª¥ê¥¹¥¯¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤äÊñ³çÅªÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¸þÀ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉý¹¤¤»ëÅÀ¤Î¶¦Í¤È¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²¤È¤·¤Æ¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀß·×ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÍ½Â¬¤ÈÈ÷¤¨¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¦Í¤·¡¢´±Ì±¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬¹ñÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ·ÁÀ®¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¦ÄÌ´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÂÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤ÎÀß·×°ÕµÁ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¼§¥·ー¥ë¥É¸¦µæ½ê¤Ï¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ³«È¯¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
