³ÚÅ·¡ÖShow !t¡×ËÜÆü¤è¤ê³ÚÅ·¥Þ¥é¥½¥ó»²²ÃÃæ¡ª¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¡¢AI¥¥ã¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¥¢¥¤¥Æ¥àÄ¶¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
³ÚÅ·»Ô¾ì¡ÖShow !t¡×¤Ï ³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó ¤Ë»²²ÃÃæ¤Ç¤¹¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï 9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë20:00 ～ 9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë01:59 ¤Þ¤Ç¡£
ÃíÌÜ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§
¡¦¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡õ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é ¢ª 2～5¸Ä¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç¤ªÆÀ¡ª
¡¦³×¿·Åª¥´¥ë¥ÕAI¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ¡ÖAI Green Caddie¡×
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
Âç¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Ê£¿ôÇã¤¤¤Ç¤ªÆÀ¡ª
¡¦PC»ÈÍÑ¡¢¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅetc¡Ä¡ÚFG-PS001-BK¡Û\10,900
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û\20,800
¡ÚURL¡Ûhttps://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/)
¡ú¡ù¡úÊØÍø¤Ê¡¢¥·¥¬ー¥½¥±¥Ã¥È¤Ë»È¤¨¤ëDC½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ëÉÕ¤¡ú¡ù¡ú
(1)¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ70200mAh¡¢252Wh
(2)Äê³Ê½ÐÎÏ300W(¹ç·×)
(3)½ÐÎÏ:AC100V½ÐÎÏx2
DC5V USB½ÐÎÏx2
QC3.0 USB½ÐÎÏx1
PD60W Type-C½ÐÎÏx1(Æþ½ÐÎÏ¥³¥Í¥¯¥¿¶¦ÄÌ) DC12V½ÐÎÏx1
(4)ÆþÎÏ:PD60W Type-CÆþÎÏx1(Æþ½ÐÎÏ¥³¥Í¥¯¥¿¶¦ÄÌ) DC12VÆþÎÏx1
(5)¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤ÄLED¥é¥¤¥È¤òÁõÈ÷
(6)ËÜÂÎ¤Î²áÇ®¤òËÉ¤°ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤òÁõÈ÷
(7)¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤äÆþ½ÐÎÏÅÅÎÏ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁõÈ÷
(8)Ã»ÍíÊÝ¸î¡¢²áÅÅÎ®¡¢²áÅÅ°µ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁõÈ÷
(9)AC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËËÉÅ©¥«¥Ðー¤òÁõÈ÷
¡¦¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥óÂÐ±þ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¡ÚFG-SCAM04-WH¡Û\1,540¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û\2,980¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú5¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û\6,780¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡ÚURL¡Ûhttps://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/)]
¡¦HD¤Î¹â²òÁüÅÙ¤Ç¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â±ó³Ö³ÎÇ§¡£
¡¦1200mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄäÅÅ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦355¡ë¤Î¹³Ñ¿åÊ¿²óÅ¾¤Ç»à³Ñ¤Ê¤·¡£
¡¦ÊÉ³Ý¤±¤äÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀßÃÖ¾ì½ê¤«¤é»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÄÌÏÃ¤·ÊüÂê¤ÎÁÐÊý¸þ²»À¼µ¡Ç½¡£
¡¦ÀÖ³°Àþ¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥óÂÐ±þ¤ÇÌë´Ö»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¦¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡ß·ÚÎÌÄ¶¾®·¿¥«¥á¥é¡ÚFG-A9-BK¡Û\1,500¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û\2,250¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡Ú5¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û\4,980¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡ÚURL¡Ûhttps://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/)
¡¦¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡£·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó´ÊÃ±
¡¦300mAh¤ÎÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅëºÜ¡¢ºÇÄ¹¤ÇÌó20Ê¬»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦3¤Ä¤ÎÀßÃÖÊýË¡¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¾ì½ê¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦150ÅÙ¤Î¹³Ñ»£±ÆÂÐ±þ¡¢°Å½ê¤Î»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ
¢§FG-BCH-02¡¢FG-SMAO01¡¢FG-MBATT001¢§¡¡´ü´ÖÃæ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ËºÇÅ¬¡ª¡ÚFG-BCH-02¡Û\1,680¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡ÚURL¡Ûhttps://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/)
¡¦ ¹â²»¼ÁAACÂÐ±þ¡£
¡¦ »ÈÍÑÃæ¤Ç¤â¼þ¤ê¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
¡¦ ¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー»ÅÍÍ¤Ç¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î°µÇ÷´¶¤ò·Ú¸º¡£
¡¦ ³°µ¤²»¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä²°³°¤ËºÇÅ¬¡£
¡¦ ËÉ¿åµ¬³ÊIPX5¡£
¡¦¹âÀÇ½¡¦Ä¶¾®·¿¥É¥íー¥ó¡ÚFG-SMAO01¡Û\3,980¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡ÚURL¡Ûhttps://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4589490370115/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4589490370115/)
¡¦ iPhone¤Ç¤âÁàºî²ÄÇ½¡¢VR¥´ー¥°¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹âÀÇ½¡¦Ä¶¾®·¿¥É¥íー¥óSMAO¡Ê¥·¥å¥Þ¥ª¡Ë
¡¦ SMAO¡Ê¥·¥å¥Þ¥ª¡Ë¤ÏÄ¶¾®·¿¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹â²è¼Á¤Î¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ªÏ¿²è¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤ÏÊÌÇä¤ê¤ÎVR¥´ー¥°¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ëVR±ÇÁü¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¡¡ÚFG-MBATT001¡Û\1,980¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡Ë
¡ÚURL¡Ûhttps://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/)
¡¦Ìó138g¤Î·ÚÎÌÀß·×
¡¦PDµÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ
¡¦£³¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ±»þ½¼ÅÅ²ÄÇ½
¡¦½ãÀµMagSafe¥±ー¥¹ÂÐ±þ
¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¡¿¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¡¡ÂÐ±þ
ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§¡¦iPhone16～12¥·¥êー¥º
¡¦¤½¤ÎÂ¾USB Type-CÆþÎÏ¥Ýー¥È¤òÍ¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¢¨¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏMagsafeÂÐ±þ¤ÎiPhone¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨ iPhone16～12 ¥·¥êー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç15W¤Ç¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
AI Green Caddie G24001
³×¿·Åª¥´¥ë¥ÕAI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖAI Green Caddie¡×¡Ú¥Ñ¥¿ー¤ÎÃ£¿Í Ã«¸¶½¨¿Í¥×¥í´Æ½¤¡Û
¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë AI Green Caddie G24001
²Á³Ê¡§30,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë+¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ
¡ÚURL¡Ûhttps://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582445950189/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582445950189/)
AI Green Caddie G24001
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¥µ¥¤¥º¡§½Ä32¡ß²£59¡ß¸ü¤µ27¡Êmm¡Ë
½ÅÎÌ¡§36g
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥Ù¥ë¥ÈÍÑ¥Ýー¥Á¡¢½¼ÅÅÍÑ¥±ー¥Ö¥ë