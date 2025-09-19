¡Ú¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È/Bakery¤«¤é¡¢·§ËÜ¤Î¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿¹âµé¿©¥Ñ¥ó¡ÖK Bread¡×¤ÈËÜ³Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡Ö°¤ÁÉ¥Ð¥¦¥àICHIGO¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡Û
1,¥Ñ¥ó¤Ç·§ËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª·§ËÜ¸©»º¤Î¾®Çþ¤Çºî¤Ã¤¿¹âµé¿©¥Ñ¥ó¡ÖK Bread¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª9·î20ÆüÈÎÇä³«»Ï
¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢°¤ÁÉ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò(·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô²µÉ±2052/ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®¿ù·øÂÀ)¤Ï2025Ç¯9·î20(ÅÚ)10»þ¤«¤é¡¢¹âµé¿©¥Ñ¥ó¡ÖK Bread¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
K Bread³°È¢³°´Ñ
¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎK Bread
·§ËÜ¸©»º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾®Çþ¤È¹ÚÊì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹âµé¿©¥Ñ¥ó¡ÖK Bread¡×¤ò¡¢¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¤Ë¤ÆËè½µÅÚÆü¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥åー¤Ë¤âK Bread¤ò¥Èー¥¹¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Íè·î¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎºÅ»ö¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È¡¢¤âー¤Ã¤È·§ËÜÅ¸¡Û
Æü»þ : 10·î8Æü～13Æü¡¡
¾ì½ê : Âç´ÝÊ¡²¬8³¬ºÅ»ö¾ì
¢£K Bread 1¶Ô648±ß(ÀÇ¹þ)
(ÅÚÆü¸ÂÄê¡¢È¢Çä¤ê¤Î¤ß)
¢¨²¼µÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¤ÎÄ«¿©ÍÑ¥Èー¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©(ËèÆü¤´Äó¶¡) 7:30-11:00
¢£¸üÀÚ¤ê¥Èー¥¹¥È¥×¥ìー¥È 980±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Å¹Æâ¤Ë¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¸üÀÚ¤ê¥Èー¥¹¥È¥×¥ìー¥È 980±ß(ÀÇ¹þ)
¢£K Bread(¥±ー¥Ö¥ì¥Ã¥É)¤È¤Ï
Kumamoto(·§ËÜ)¤ÎK¡¢Komugi(¾®Çþ)¤ÎK¡¢Koubo(¹ÚÊì)¤ÎK¡¢¤½¤·¤ÆKosugi(¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È)¤ÎK¡¢¤³¤Î4¤Ä¤ÎK¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¹âµé¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿©¥Ñ¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·§ËÜ¤Î¾®Çþ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(·§ËÜ¤Î¾®Çþ¤Ï65%°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹)
Ì£¤ä¹á¤ê¤ËºÌ¤ê¤äÍ¥¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë·§ËÜ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¹ÚÊì¡Ö·§ËÜ¹ÚÊì¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÊÆÊ´¼ò¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡ÖK Bread¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖK Bread¡×¤Ï4¤Ä¤Î"K"¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
2¡¢¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ °¤ÁÉ¥Ð¥¦¥àICHIGO(¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó)¤ÎÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÉÊ¤¬¥¹¥¿ー¥È
º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È¤Î¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¡Ö°¤ÁÉ¥Ð¥¦¥àICHIGO¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅöÅ¹¥·¥ç¥Ã¥×¤äEC¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Ê²¼¤ÎºÅ»ö¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè30²ó¤¯¤Þ¤â¤ÈÊª»º¥Õ¥§¥¢～¤¦¤Þ¤«¤â¤ó¡¢¤®¤å¤Ã¤È½¸·ë¡ª¿©¤Î¤ß¤ä¤³·§ËÜ¸©～¡Û
Æü»þ : 9·î27¡¢28Æü¡¡
¾ì½ê : ¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜÆâ¡¡
¢¨ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤¯¤Þ¤â¤È¥°¥Ã¥É¥×¥í¥À¥¯¥È¾Þ¥Æ¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ºÇ½ªÁª¹ÍÈÎÇä²ñ¤Ë½ÐÉÊ
¢£°¤ÁÉ¥Ð¥¦¥àICHIGO ²Á³Ê 2,300±ß(ÀÇ¹þ)
ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤ò½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êÈþÌ£¤·¤¤¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê²Ð²Ã¸º¤Ç°ìÁØ°ìÁØ¡¢ÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¸ýÍÏ¤±¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£
(³ô¼°²ñ¼ÒÊì·ÃÌ´ËÜÊÞ¡Ú°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Û¤ËOEM°ÑÂ÷)
°¤ÁÉ¤ÎË¤«¤ÊÌ¾¿å¡¢´¨ÃÈº¹¤¬¤¢¤ëµ¤¸õ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ÎºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢Æî°¤ÁÉ»º¤Î¤æ¤¦¤Ù¤Ë¤¤¤Á¤´¥Ô¥åー¥ì¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
(°¤ÁÉ·ò¹¯ÇÀ±à À½Â¤¡Ú·§ËÜ¸©Æî°¤ÁÉÂ¼¡Û)
¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡Ö¾åÆ»Âç¸ã¡×¤ÎÁÛ¤¤
¤³¤ÎÅÙ¡¢°¤ÁÉ·§ËÜ¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¹âµé¿©¥Ñ¥ó¡ÖK Bread¡×¤È¡Ö°¤ÁÉ¥Ð¥¦¥àICHIGO¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¤Ç¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê·§ËÜ¸©»º¤Î¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°¤ÁÉ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ·§ËÜÁ´ÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢·§ËÜ¤Î¾®ÇþÇÀ²È¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÇþÇÀ²È¤µ¤ó¤È¸½ÃÏ¤Ë¤Æ
¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ·§ËÜ¤ä°¤ÁÉ¤ÎË¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È
½êºßÃÏ¡§¢©869-2226 ·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô²µÉ±2052
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0967-32-5500
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ~17»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.kosugiresort.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/kosugi.resort_aso/
¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¾ðÊó
½êºßÃÏ¡§¢©869-2226 ·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô²µÉ±2052
ÅÅÏÃÈÖ¹æ : 0967-32-5568
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È : https://www.kosugiresort.com/cafebakery/
Instagram¡§https://www.instagram.com/kosugiresort_food/
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85799/table/12_1_7df2e9d25669b80c98d649d41b32b87f.jpg?v=202509200425 ]
¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È
¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·Åìµþ¥Éー¥à21¸ÄÊ¬¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ëÊ£¹ç¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£°¤ÁÉ¸Þ³Ù¤òË¾¤àÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢²¹Àô¡¢¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ÜÀß¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤ä¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¿·»ÜÀß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ê¥¾ー¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤ÁÉ¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¾èÇÏ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê²¹Àô¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢°¤ÁÉ¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¤ÇìÔÂô¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥®¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê°¤ÁÉ¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£