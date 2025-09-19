¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û2026Ç¯ÅÙ²¬»³Âç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²Ê¤ÎÆþ³ØÄê°÷ÁýÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÌÍ½¹ð¡Í
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 9·î 19Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î¡¢°å³ØÉô°å³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î°å³ØÉôÎ×»þÄê°÷¤Î»ÃÄêÅª¤Ê°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÎ×»þÄê°÷¤ÎÁý°÷·×²è¤òÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÃÏ°èÏÈ¡§²¬»³¸©£²¿Í¡¢¹Åç¸©£²¿Í¡¢Ê¼¸Ë¸©£²¿Í
¡¡¸¦µæ°åÏÈ¡Ê¿·µ¬¡Ë¡§£²¿Í
¡¡¢¨¤³¤Î·×²è¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ê¿³ºº·ë²Ì¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÈÌÁªÈ´¡ÊÁ°´üÆüÄø¡ËµÚ¤Ó³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´II¡ÊÃÏ°èÏÈ¥³ー¥¹¡Ë³ØÀ¸Êç½¸Í×¹à¤Ï¡¢11·î¾å½Ü¤ËËÜ³Ø¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´II¡ÊÃÏ°èÏÈ¥³ー¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/st/nyushika/2026/pdf/2026chiikiwaku_yokoku.pdf
¡¦ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü²¬»³Âç³Ø¥Ûー¥à¥Úー¥¸·ÇºÜÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏÉ¬¤ºËÜ³Ø¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission_news/admission_news_id246.html
¢¡»² ¹Í
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø°å³ØÉô
¡¡https://oumed.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û2026Ç¯ÅÙ²¬»³Âç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²Ê¡ÊÃÏ°èÏÈ¥³ー¥¹¡Ë¤ÎÆþ³ØÄê°÷ÁýÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÌÍ½¹ð¡Í
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003391.000072793.html
²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø ³ØÌ³ÉôÆþ»î²Ý
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ2-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡TEL¡§086-251-7193～7194¡¢7295
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission_news/admission_news_id246.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
