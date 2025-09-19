YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô31²¯²óÄ¶¤¨¤ò¸Ø¤ë¡ÖSpookiz¡Ê¥¹¥×ー¥¥Ã¥º¡Ë¡×¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥Æ¥£¥¶ー¤¬¸ø³«¡ª
À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖSpookiz¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¹¥×ー¥¥Ã¥º¡Ë¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁüÂè°ìÃÆ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Spookiz¤Ï¡¢ºîÉÊÈ¯É½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¼Ô¿ô618Ëü¿Í¡Ê9·î19Æü¸½ºß¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô31²¯²óÄ¶¤¨¡Ê9·î19Æü¸½ºß¡Ë¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä3DCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡£
¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Èó¸À¸ì¤«¤Ä1~3Ê¬¤ÎÃ»¼Ü¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÅù¡¹¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Spookiz¤Ï¡¢Íè¤ë10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤½¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬ËÜÆü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤ÊÕ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¥É¥é¥¥å¥é¤ÎCula¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê»³¤¬¤½¤Ó¤¨¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤òÁ°¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÎ©¤ÄCula¤¬Êú¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºîSeason 4¤Ë¤Æ»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ´¤ÎBaby Kebi¡£¿·¤¿¤ËÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¥Æ¥£¥¶ーÂè°ìÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢º£¸å¤â¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ðÊó¤ò¤¼¤ÒÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ãSpookiz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¡ä
New Season Teaser 1
https://youtu.be/SV4e1EWo4tM?si=HL0Qn-pqy2ldmgo2
¡ãSpookiz¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
https://spookizworld.com/
¡ãSpookiz¡ä
¤¢¤é¤¹¤¸
Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¿¿ÌëÃæ¤Ë...¥¾¥¯¥Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
[SPOOKY¡Ê¤ª²½¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¡ÜKIDS¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ë¡áSpookiz¡Ê¥¹¥×ー¥¥Ã¥º¡Ë]
¤¤¤Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¥É¥é¥¥å¥é¡¢Cula¡Ê¥¥å¥é¡Ë
¿©¤ÙÊª¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢Frankie¡Ê¥Õ¥é¥ó¥ー¡Ë
¤Î¤ó¤¤Çµ¤¤Þ¤Þ¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¾®µ´¡¢Kebi¡Ê¥±¥Ó¡Ë
¤Á¤ç¤Ã¤È°ÕÃÏ°¤Ç¤è¤³¤·¤Þ¤Ê¥¥ç¥ó¥·ー¡¢Kongkong¡Ê¥³¥ó¥³¥ó¡Ë
ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Ê¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¾¥ó¥Ó¡¢Zizi¡Ê¥¸¥£¥¸¥£¡Ë
ÉñÂæ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¡¢¤É¤ó¤ÊËÁ¸±¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª
»Ñ¤«¤¿¤Á¤âÀéº¹ËüÊÌ¡¢À³Ê¤â½½¿Í½½¿§¡£
¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁþ¤á¤Ê¤¤¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬º£¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ª
ºîÉÊ¾Ò²ð¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¥º¤¬Á´¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡¢Ã»¼Ü¤ÎÈó¸À¸ìÆ°²è¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ºîÉÊÈ¯É½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï618Ëü¿Í¡Ê9·î19Æü¸½ºß¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï31²¯²óÄ¶¤¨¡Ê9·î19Æü¸½ºß¡Ë¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£