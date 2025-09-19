È´·²¤Î²Î¾§¥»¥ó¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê¡Ö²ÎÎÏ¡×¤ÇÉý¹¤¤¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥·¥ó¥¬ー yukaDD ¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØI Can¡Çt Stop Singing!!!¡Ù¤ò³«ºÅ!!
È´·²¤Î²Î¾§¥»¥ó¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê¡Ö²ÎÎÏ¡×¤ÇÉý¹¤¤¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥·¥ó¥¬ー yukaDD ¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØI Can¡Çt Stop Singing!!!¡Ù¤ò²¼ËÌÂô440¤Ç³«ºÅ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡Ö²Î¤¦¤³¤È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¾ðÇ®¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¹ï¤ó¤À¡£µ×¡¹¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂÔË¾¤Î°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡£yukaDD¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë²ø´ñ¥æ¥Ë¥Ã¥È ÅÔ»Ô¥Üー¥¤¥º¡¦¤Ï¤ä¤»¤ä¤¹¤Ò¤í ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é²øÃÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£°ðÀî½ßÆó¤Î¡Ö²øÃÌ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÆóÅÙÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ì¤ê¤Ï²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡Ö²øÃÌ¡ß²»³Ú¡×¤ÎÍ»¹ç¤¬¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖHIGH SCHOOL FUNK!!!¡×¤Ç³«Ëë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¶Á¤±¡×¡ÖDiamonds¡×¡Ö°ÛÀ¤³¦LIFE¡×¡Öbreath¡×¤ÈÂ³¤¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿´ÎîÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤¿¥Û¥éー¥Èー¥¯¤Ç¡¢²Î¤È¸ì¤ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¤µ¤é¤Ë²û¥á¥í¥«¥Ðー¡¦¥á¥É¥ìー¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥§¥êー¡×¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¥Þ¥¤¥é¥Ö¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¡ÖDESIRE¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤¬²ñ¾ì¤Ë²¹¤«¤Ê°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï¡Öapt¡×¤Ç´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¡ÖChunky¡×¡Öflashback¡×¡ÖBy your side¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£²ÚÔú¤ÊÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤é¤·¤¤¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢yukaDD¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ï¡ÖFUTURE¡×¤òÇ®¾§¡£Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢´ÑµÒ¤È¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½ª±é¸å¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¼êÅÏ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë²¹¤«¤Ê¸òÎ®¤ÇÌë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò 12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë½ÂÃ«Takeoff7 ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü21»þ¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¿·¶Ê¡ÖÅõ¡×¤¬È´Å§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£yukaDD¤Ï¡Ö²Î¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼¨¤·¡¢´ÑµÒ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¤ò¹ï¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò³Î¿®¤µ¤»¤¿¡£
¡¦¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGirls Around The World¡Ù
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì¡¿³«±é¡§18:30 / 19:00
²ñ¾ì¡§SHIBUYA TAKE OFF 7¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®£³£²－£±£² Assorti½ÂÃ« ÃÏ²¼1³¬¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§yukaDD and more...
¥Á¥±¥Ã¥È¡§\3,000¡ÊÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå \600¡Ë
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë21:00～
¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://t.livepocket.jp/e/0lxk3
¡¦¡Öflashback¡×2025Ç¯7·î22Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®
https://avex.lnk.to/yukadd_flashback
¥É¥é¥Þ¡ÖFOGDOG¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
¡¦PLOFILE
1999Ç¯4·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì
ÂçºåÉÜ½Ð¿È
¡ÖDD¡×¤Ë¤Ï¡¢4·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ Diamond ¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë²ÎÀ¼¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤òÌ¥Î»¤·¸÷¤êµ±¤¯Diva¡Ê¥Ç¥£ー¥Ð¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯1·î¤Ë¡ÖCarry on¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö21¡ß21¡×¼ýÏ¿¡ÖSuperhero¡×¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂçºå¤ÎÆ±¤¸¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤¦Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëTWICE¤ÎMOMO¤¬MV¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£
YouTube¤ÇMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢200Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¤¨¡ª
ÍÄ¾¯¤Îº¢¤Ë±é²Î¤Ë¿¨¤ì¡¢10ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥¢¥®¥ì¥é¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Á¤´¤¯¼«Á³¤ÈR&B¡¢HIPHOP¤Î²Î¾§¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ»¤¦¡£
yukaDD¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÈ÷¤¨ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿²ÎÀ¼¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¡£
LA¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦yukaDD¸ø¼°¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°HP¡§https://yukadd.jp/
X¡§https://x.com/yukaDD_official
Instagram¡§https://www.instagram.com/yukadd_official/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@yukadd/