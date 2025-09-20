秋限定のスイーツ＆ドリンクと”ガーデン散歩”で体いっぱいに秋を満喫。神戸布引ハーブ園で「収穫の秋フェア」を開催中！秋のフルーツをふんだんに使用したオリジナルメニューで「実りの秋」をお楽しみください。

神戸リゾートサービス株式会社収穫の秋フェアイメージ

標高400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、11/30（日）まで「収穫の秋フェア」を開催しています。秋をイメージしてデザインされたデザートプレート「季節のクリエーション」や、シャインマスカットや巨峰を8個使用した「スペシャルサヴァラン」、「シャインマスカット入りスパークリング」などオリジナルスイーツやドリンクが期間限定で登場しています

詳細を見る

＜秋の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

＜秋の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

＜総合パンフレットデジタルブック＞

＜総合パンフレットデジタルブック＞

公式Instagram「収穫の秋フェア」

期間：9/5（金）～11/30（日）

神戸の街を見渡す「カフェラウンジ」、爽やかな風に吹かれ自然を満喫できる「テラス」、古城をモチーフにした建物にある「レストラン」など様々なロケーションで、バリエーション豊かな”実りの秋”を感じる「期間限定の特別メニュー」をお楽しみいただけます

詳細を見る「ザ・ヴェランダ神戸」のラグジュアリーな空間で～エレガントに、心潤す～

古き良き神戸の洋館のイメージとモダンなカフェを融合した、クラシックでラグジュアリーな空間。煌く海と豊かな緑が望める2Fカフェラウンジ、広い空と心地よい風が感じられる開放感溢れる1Fテラス席。フレッシュなフルーツを使った贅沢なスイーツやドリンクとともにエレガントなひとときを

ザ・ヴェランダ神戸 2Fカフェラウンジ/1Fテラスザ・ヴェランダ神戸の詳細を見る「ザ・ヴェランダ神戸」2Fカフェラウンジ「ザ・ヴェランダ神戸」2Fカフェラウンジ

場所：グラスハウス2F

営業時間：10:30～16:30（L.O.16:00）

2Fカフェラウンジ季節のクリエーション

2Fカフェラウンジ メニュー

・季節のクリエーション \1,830 （旬のフルーツなどを使用し、秋を表現した一品）

カスタードワッフル、シャインマスカット、バニラマカロン、いちじく（柿、巨峰、洋梨などに変更の場合有）、ドライいちじく、りんご赤ワインコンポート、黄色クッキー（粉状）、シナモンクッキー（粉状）、いちじくチョコ、焼クレープ、パイ生地、ココアパウダー、エディブルフラワー、ホワイトチョコなどで秋を表現した一皿です

・フルーツサンド \2,040 （シャインマスカットと甘さ控えめなクリームのマリアージュ。シャインマスカットを13個使用）

・ケーキ各種（9種） \850～\1,050（マカロンのヴェリーヌ \1,050、ショコラマロンロール \1,050、苺のフルーツショートケーキ \1,050、マスカットのバスクチーズケーキ \1,050、栗のモンブラン \1,050、温州みかんのプリンアラモード \1,050、林檎のミルフィーユ \950、ピスタチオと紫芋のタルト \950、洋梨とキャラメルのズゴット \850）

・果実のブレンドハーブティー \1,230 （グレープフルーツ、国産レモンのブレンド）

・シャインマスカット入りスパークリングワイン \1,230

「The Veranda Live～エレガントに、心潤す～」

フルーツサンドケーキ各種果実のブレンドハーブティーシャインマスカット入りスパークリングワイン「The Veranda Live」イメージ

毎週水曜日にクラシックの生演奏を開催。ラグジュアリーな空間で優雅なティータイムをお過ごしください

時間：13:00、14:00、15:00（各回約20分）

場所：ザ・ヴェランダ神戸 2Fカフェラウンジ

詳細を見る「ザ・ヴェランダ神戸」1Fテラス

場所：グラスハウス1F

営業時間：10:30～16:30

1Fテラス1Fテラス季節のスペシャルサヴァラン（シャインマスカット、巨峰）

1Fテラス メニュー

・季節のスペシャルサヴァラン \1,400（シャインマスカット、巨峰）

「ザ・ヴェランダ神戸」の人気スイーツ「サヴァラン」。定番のベリー、シトラスに加え、期間限定でスペシャルメニューをご用意。「収穫の秋フェア」では、"シャインマスカット”と”巨峰"2種のスペシャルサヴァランが登場します。ブリオッシュ生地をシロップに漬け込んだサヴァランと生クリーム、カスタードクリームと旬のフルーツやジュレでパフェ風に仕立てたオリジナルのスイーツです。シャインマスカット、巨峰それぞれ8個を贅沢に使用し「実りの秋」を表現しています

・ガーデンソフトクリーム \550 （巨峰ミント）ブーケをイメージしたソフトクリームに ミックスベリーのソースとマカロン（バニラチェリー）を添えています

・シャインマスカット入りスパークリングワイン \950（スパークリングワインにシャインマスカットを浮かべました）

・グリューワイン \850（ドイツの醸造所の特製グリューワイン）

ガーデンソフトクリーム（巨峰ミント）グリューワイン、シャインマスカット入りスパークリングワインレストラン「ザ・ハーブダイニング」で～心躍る、至福のひととき～

標高約400ｍ、小高い山の上に佇むレストラン。ドイツの古城ヴァルトブルク城をモチーフにした古城の空間の中、店内からは季節の移ろいを感じるガーデンや山並みが目に映ります

レストラン「ザ・ハーブダイニング」「ザ・ハーブダイニング」の詳細を見る「ザ・ハーブダイニング」

場所：展望レストハウス2F

営業時間：11:00～15:00（L.O.14:00）

レストラン「ザ・ハーブダイニング」

色鮮やかな「Herb Garden」をイメージした前菜を3段の専用スタンドに並べた「前菜スタンド～ガーデンからのおもてなし～」、9種の中からお好きな一品をお選びいただけるメイン料理（肉料理、魚料理、パスタ）、パンがセットになった「ガーデンプレートコレクション」。ランチメニューをご注文いただいたお客様に「実りの秋」を感じるデザートとドリンクをご用意しました

※レストランは、ランチご利用のお客様に限らせていただきます

イベリコ豚のグリル 無花果のアグロドルチェソース

メニュー

・イベリコ豚のグリル 無花果のアグロドルチェソース \3,190（プラス\500） ※スペシャルメニュー

・アーモンドタルト キャラメルのアイスクリームを添えて \1,100

・洋梨のスパークリング \1,000

・秋のサングリア \700 ※ノンアルコール

朝摘みのエディブルフラワーをふんだんに使用

アーモンドタルト キャラメルのアイスクリームを添えて秋のサングリア、洋梨のスパークリング朝摘みエディブルフラワーイメージ

ハーブガーデンをイメージした前菜スタンド、メイン料理には、レストランに隣接するテラスで収穫した色とりどりのフレッシュなエディブルフラワー（食用花）やハーブをふんだんに使用しています

秋のガーデン散策とともに優雅な一日を

神戸布引ハーブ園には、12のテーマを持ったガーデンが様々に彩ります。レストラン「ザ・ハーブダイニング」でのランチや、神戸の景色を眺めたり、お買い物を楽しんだり、散策をしながら、「ザ・ヴェランダ神戸」でティータイムをしたりと深まりゆく秋を感じながら、リゾート気分をお楽しみいただけます

ガーデン散歩秋のガーデンロケーションコキア（9月下旬～10月下旬）コスモス（10月上旬～12月上旬）センニチコウ（7月下旬～11月中旬）布引の紅葉（11月上旬～12月上旬）■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com/