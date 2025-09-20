1イニングで勝敗が決まる、従来の概念を覆す新たな野球イベント「THREE GONG.3 FRONTIER in YAMANASHI」を「17LIVE」にてライブ配信決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、“野球の概念を覆す”新たなスタイルの野球イベントとして、2025年9月23日（火・祝）に開催する「THREE GONG.3 FRONTIER in YAMANASHI」の模様を「17LIVE」にてライブ配信でお届けします。また、イチナナライバーを中心に構成されたオリジナルチーム「LIVE’s（ライブス）」の大会出場と、事前に開催されたアプリ内イベントにて、選手の応援等を行う「スリーゴングガールズ」に出演するライバーも決定いたしましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、“野球って17（いいな）”というスローガンを掲げ、ライブ配信を通じてより多くの野球に関連したコミュニティを形成し、野球というスポーツの普及促進に貢献したいという思いのもと、「チーム天城 × 17LIVE ～野球の未来へ架け橋を～」プロジェクトをきっかけに、独立リーグに所属する現役プロ野球選手によるライブ配信など、多様なプロジェクトに取り組んでいます。

「THREE GONG（スリーゴング）」は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった１イニングで勝者を決するという、通常の野球の試合とは全く異なる形式で実施され、注目を浴びる新たなスタイルの野球イベントです。

このたび「17LIVE」では、第1回、第2回大会で実施したライブ配信がユーザーの皆様に大変好評だったため、2025年9月23日（火・祝）に開催する第3回大会の模様を、前回大会同様リアルタイムでライブ配信にてお届けいたします。

また、前回に続き、選手の応援等で大会に彩りを添える「スリーゴングガールズ」の一員として出演できるライバーを選出するアプリ内イベントを本年8月に開催し、ライバー3名の出演が決定。さらに、前回イベント1位の「millaみら」さんと、グラビアアイドルやタレントとして活躍し、現在は2児の母でイチナナライバーとしても活躍中の「森咲智美」さんがゲストとして加わった、全5名の「スリーゴングガールズ」で大会を盛り上げていただきます。

また、日頃より「17LIVE」で活動するイチナナライバーを中心にして構成されたオリジナルチーム「LIVE's」の大会出場も決定しているほか、当日は地元で活動するチームや有力な選手で構成された合計5チームが熱い短期決戦のゲームを展開します。

イチナナライバーが多数出演し、1イニングで起こるドラマをリアルタイムでお届けする「THREE GONG.3 FRONTIER in YAMANASHI」の特別ライブ配信に、ぜひご注目ください。

本ライブ配信の概要や、「スリーゴングガールズ」出演ライバーについては、以下の通りです。

■ライブ配信日時

2025年9月23日（火・祝）11:30頃～（予定）

※配信日時やスケジュールは変更になる可能性があります

■配信アカウント

THREE_GONG_Official（https://17.live/ja/profile/r/28966858）

■出場チーム（順不同）

・スリーゴング選抜

・LIVE's

・All Gorillas

・サンキョウテクノスタッフ

・IVY

■「スリーゴングガールズ」出演ライバー（順不同）

・き-ぽん（https://17.live/ja/profile/r/337798）

・神ちゃんkanchan（https://17.live/ja/profile/r/13910460）

・kana1212（https://17.live/ja/profile/r/25192581）

＜前回イベント1位＞

・millaみら（https://17.live/ja/profile/r/341116）

＜ゲスト＞

・森咲智美（https://17.live/ja/profile/r/9963437）

■「THREE GONG（スリーゴング）」とは

今までの野球の概念を覆し、最短である「3OUTで勝者が決まる」という意味が込められています。

この意味の通り、THREE GONGはノーアウト1・3塁からプレイボール、9回表・裏の攻防のみで勝負が決まる、これまでの野球概念を覆す新たな野球イベントです。チーム成績によって勝利賞金を、個人の活躍によって個人賞金を獲得できます。

誰も予測できない展開や、3アウトという短期決戦だからこそ起こる奇跡がアナタをワクワクさせ、新たな野球の可能性を導き出します！

HP： https://three-gong.com/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

