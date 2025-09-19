¡ÚÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡Û¥¹¥¹¥¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀä·Ê¤È·Ý½Ñ¤Î½©¡¡°²¥Î¸Ð¤«¤é¥¹¥¹¥Áð¸¶¤ÈÈþ½Ñ´Û¤ò¼þÍ·¤¹¤ë½©¤ÎÈ¢º¬Î¹
È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¼ã»³ ÃÒ¡¢°Ê²¼¡Ö¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÉ÷Êª»í¡È¥¹¥¹¥¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤¿¡Ú¥¹¥¹¥¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë½©Î¹¥×¥é¥ó¡Û¤ò2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£½©É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°²¥Î¸ÐÈÊ¤ÎÀä·Ê¡¢¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¤Î·Ê¾¡50Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÀçÀÐ¹â¸¶¤Î¥¹¥¹¥Áð¸¶¤ÎÀä·Ê¤ÈÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ç·Ý½Ñ¤Î½©¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤Ê¤¬¤é½©¤ÎÈ¢º¬¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶Å½Ì¤·¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ë¤ÏÉÕÂÓ¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×Æþ´Û³ä°ú·ô¡¢¡ÖÀçÀÐ¸¶¹â¸¶¥¹¥¹¥Áð¸¶¡×ÅÌÊâ£±Ê¬¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖÀçÀÐ¸¶Ãã²°¡×¤Ë¤Æ¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡Ö¿åÈ×¥Æ¥é¥¹¡×¥¤¥áー¥¸
ÀçÀÐ¹â¸¶¤Î¥¹¥¹¥Áð¸¶
È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û ¥¤¥áー¥¸
ÁÖ¤ä¤«¤Ê½©É÷¤¬¤½¤è¤°°²¥Î¸Ð¤«¤é¥¹¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÀçÀÐ¸¶¤Ø
10·î1Æü～11·î24ÆüËø¡ÖÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬¥é¥¹¤Î¥¹¥¹¥¤ò¡¢¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡Ö¿åÈ×¥Æ¥é¥¹¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£°²¥Î¸Ð¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¼«Ëý¤Î²¹Àô¤ä¡¢¿§ºÌË¤«¤Ê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÀçÀÐ¹â¸¶¤Î¥¹¥¹¥Áð¸¶¡×¤Ç¤Ï¡¢²«¶â¿§¤Î¥¹¥¹¥¤Îå°Ýß¤¬½©É÷¤Ë¤½¤è¤°ÍÍ¤Ë¸«¹û¤ì¡¢¶áÎÙ¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖÀçÀÐ¸¶Ãã²°¡×¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¤¤ÆÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×¤ÇËÜ¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬¥é¥¹¤Î¥¹¥¹¥¤È·Ý½Ñ¤Î½©¤Ë¿¨¤ì¡¢²ñÏÃ¤Ë¤â²Ö¤¬ºé¤¯¼Â¤ê¤Î½©Î¹¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥óÌ¾¡§¥¹¥¹¥¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë½©Î¹¥×¥é¥ó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë
½ÉÇñÎÁ¶â¡§¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ \20,900～\51,150 ¢¨Í¼Ä«¿©ÉÕ¤¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢ÆþÅòÀÇÊÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñÆü¡¢µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¡¢1¼¼¤¢¤¿¤ê¤Î½ÉÇñ¿Í¿ô¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó 15¡§00¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È 10¡§00
ÉÕÂÓÆÃÅµ¡§¡ÖÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×Æþ´Û³ä°ú·ô¡ÊÂç¿Í¡¦Âç¹âÀ¸\200°ú¤¡¢¾®ÃæÀ¸\100°ú¤¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÀçÀÐ¸¶Ãã²°¡×¤Ë¤Æ»ØÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤´ÃíÊ¸¤Ç¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹
½©¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÆüº¹¤·¤Ë¡¢¡Ö¿åÈ×¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¥¥é¥¥é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬¥é¥¹¤Î¥¹¥¹¥
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¿åÈ×¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ä¤Å¤º£Ç¯¤â¡ÖÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±Èþ½Ñ´Û¤¬ËèÇ¯½©¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬¥é¥¹¤Î¥¹¥¹¥¤òÅ¸¼¨¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤âÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¹¥¹¥¤ÎËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¥é¥¥é´¶¤¬Áý¤·¡¢¤è¤ê¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÁõ¾þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©¤Ë¤·¤«¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡¢¡Ö¿åÈ×¥Æ¥é¥¹¡×¤È°²¥Î¸Ð¤È¤Î¾ð·Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç
ÀçÀÐ¹â¸¶¤Î¥¹¥¹¥Áð¸¶
È¢º¬¡¦Âæ¥ö³Ù¤ÎËÌÂ¦22.7¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥¹¥¤ÎÁð¸¶¡£¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¤Î·Ê¾¡50Áª¡×¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¤Î²Ö100Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢¥¹¥¹¥¤Î¸«¤´¤í¤Ç¤¢¤ë10·îÃæ½Ü¤«¤é11·î²¼½Ü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¡¢½©É÷¤Ë¤½¤è¤®ÇÈÂÇ¤Ä²«¶â¿§¤Î¥¹¥¹¥¤Îå°Ýß¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯3·î²¼½Ü¤ÎÉ÷¤Î¾¯¤Ê¤¤Æü¤Ë¼«Á³ÂÎ·Ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á»³¾Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤È¡ÖÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×¤È¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ëÎ©ÃÏ¡¢¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤Ø¤´½ÉÇñ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÀçÀÐ¸¶Ãã²°
¤¹¤¹¤Áð¸¶¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥Õ¥§¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿ô½½Ç¯Á°¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¡Ö¶â»þ¿©Æ²¡×¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¿©Æ²»þÂå¤ÎÎÂ¤äÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÂçÀÚ¤ËÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¼«Á³¤ÈÏÂ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤¤°¦¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö½¸¤¦ÏÂ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤Û¤í¶ì¥ì¥È¥í¥×¥ê¥ó¡×¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥Õー¥É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥á¥Ë¥åー¤Î»ØÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡Ê²¼µ3ÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ë¤òÃíÊ¸»þ¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÊÄÌ¾ïÄÉ²Ã\500¡Ë
¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É
¤³¤À¤ï¤êàÝàê¥¼¥êー¡¡¡¡¥¢¥¤¥¹Åº¤¨
¤Û¤í¶ì¥ì¥È¥í¥×¥ê¥ó
È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û
ÎÐË¤«¤ÊÈ¢º¬ÀçÀÐ¸¶¤Ë¡¢1996Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥¹ÀìÌçÈþ½Ñ´Û¡£Èþ½Ñ´ÛÆâ¤Ç¤Ï15À¤µª¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤Î¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥¹¤ä¥¬¥é¥¹¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Äí±à¤Ç¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¹¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬¥é¥¹¤Î¶¥±é¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£È¢º¬¡¢ÀçÀÐ¸¶¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡È¥¹¥¹¥¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬¥é¥¹¤Î¥¹¥¹¥¤ÏÁð¾æÌó1.5¥áー¥È¥ë¡£¤½¤Î²ÖÊæ¤Ë¤ÏÌó100Î³¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬¥é¥¹¤¬ºé¤¸Ø¤ê³ô¿ô300ËÜ¹ç·×30,000 Î³¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î²Ú¤¬½©¶õ¤Î²¼¤Ç¼·¿§¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¡£ »ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×´Û¤ä¥¬¥é¥¹À©ºî¤ÎÂÎ¸³¹©Ë¼¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥é¥¹¥¢ー¥È¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö 10:00～17:30¡ÊºÇ½ªÆþ´Û17:00¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¶â Âç¿Í1,800±ß¡¢Âç¹âÀ¸1,300±ß¡¢Ãæ¾®À¸600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ê¥·¥Ë¥¢65ºÐ°Ê¾å1,700±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ï³ä°ú¤¢¤ê¡Ë
¢¨¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬¥é¥¹´ÑÍ÷´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î15Æü(¶â)～11·î24Æü(·î)
¢¨ËÜ¥×¥é¥óÉÕÂÓÆÃÅµ¤Ï¡¢Âç¿Í¡¦Âç¹âÀ¸200±ß°ú¤¡¢¾®ÃæÀ¸100±ß°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê ～ ÀçÀÐ¹â¸¶ ～ È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡ÊÈ¢º¬ÅÐ»³¥Ð¥¹ÍøÍÑ»þ¡Ë
È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤Ï¤Ê¤ò¤ê
¢¡¡Ìó 160£í ÅÌÊâÌó 2 Ê¬
Åí¸»Âæ¡¡
¢¡¡Ìó 4.5£ë£í Áö¹Ô»þ´ÖÌó 6 Ê¬±¿ÄÂ\350
ÀçÀÐ¹â¸¶¥¹¥¹¥Áð¸¶
¢¡¡Ìó 3.6£ë£í Áö¹Ô»þ´ÖÌó 8 Ê¬±¿ÄÂ\330
È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û
¤Ï¤Ê¤ò¤ê ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¼«Á³¤È²Ö¤¬ºé¤¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤½¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤¬»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ëÂÚºß¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ë²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¡£°²¥Î¸ÐÈÊ¤Ë·ú¤Ä¡ÖÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡×¤Ç¤Ï¿åÈ×¥Æ¥é¥¹¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¸Ð¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶õ´Ö¤ä¿´²Ú¤ä¤°¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¢¼«Ëý¤Î¤ªÉ÷Ï¤¡£¿´Ëþ¤Á°î¤ì¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²Öºé¤¯¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡×¡£
È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ashinoko-hanaori.orixhotelsandresorts.com/
È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/ashinoko_hanaori/?hl=ja
ORIX HOTELS & RESORTS¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ORIX HOTELS & RESORTS¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢Î¹´Û¤È¥Û¥Æ¥ë¤òÎ¾¼´¤ËÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÍ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¡£¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ORIX HOTELS & RESORTS¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤ÏÊ¡²¬¡¢ÂçÊ¬¤Þ¤Ç¡¢5¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ14¤ÎÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ORIX HOTELS & RESORTS ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.orixhotelsandresorts.com/
ORIX HOTELS & RESORTS Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/