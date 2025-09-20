蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、蔵前本店・エキュート上野店で季節限定で「マロンフィナンシェ」販売

株式会社CLASSIC

東京・蔵前のテイクアウトの焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」と上野駅構内にある「KURAMAE CANNELE エキュート上野店」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、秋限定で、「マロンフィナンシェ」を販売します。

販売のたびに売り切れ続出になるKURAMAE CANNELEのフィナンシェ。今回は栗の甘煮とマロンクリームを使用した「マロンフィナンシェ」をご提供いたします。蔵前本店では9月23日（火）から10月31日（金）、エキュート上野店では9月22日（月）から10月6日（月）の季節限定発売です。

KURAMAE CANNELE Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/

KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele

焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」は、併設工房で焼き上げる焼き立てカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売するテイクアウトカウンター（1階）と、”カヌレ専用卵”を使用したプレミアムカヌレ「グランカヌレ」とペアリングしたスイーツを提供するカフェ「KURAMAE CANNELE CAFE」（2階）を展開しています。昨年12月にはご好評につきエキュート上野店にもテイクアウト専用の焼きたてカヌレ専門店をオープンしました。

https://www.kuramae-cannele.jp

■芳醇な発酵バターと2種類の素材を使った栗のマリアージュが楽しめる秋らしいフィナンシェ

秋限定で販売する「マロンフィナンシェ」は、素材に栗の甘煮とフランス産のマロンクリームの2種類を使用しています。

栗の甘煮はゴロっとした、食感のあるものを多く選定し、ほっくりとした栗本来の食感を残しています。

フランス産のマロンクリームは波線状に絞ることで見た目の華やかさを加えるだけでなく、口に入れた際の栗の味わいを広がりやすくしました。

一般的には焦がしバターを使用することの多いフィナンシェですが、KURAMAE CANNELEでは発酵バターを使用し、豊かな香りをそのまま味わえるようにしています。栗のほくりとした味わいと発酵バターのマリアージュが楽しめます。

ソフトクリームや紅茶とのペアリングもおすすめです。

■『マロンフィナンシェ』販売情報

・販売期間

・蔵前本店：9月23日（火）～10月31日（金）

・エキュート上野店：9月22日（月）～10月6日（月）

・販売価格：422円（税込）

【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間 : 11:00～19:00

定休日：月曜定休

KURAMAE CANNELE CAFE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階

営業時間 : 平日 11:00～18:00 (L.O. 17:00) / 土日祝 11:00～19:00 (L.O. 18:00)

定休日：月曜定休

カフェ席数：30席

KURAMAE CANNELE エキュート上野店

所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」

営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00

【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

事業内容 : 飲食店運営

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

https://classic-inc.jp

MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp





【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】

kuramae_cannele@classic-inc.jp