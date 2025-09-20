上尾市内全域で「街バルイベント～AGEバル2025」開催！　121店をお得に食べ歩き！　おいしい発見がいっぱい！

上尾市観光協会■背景

街バルの「バル」（バールとも）とは、スペインの街角で多くみられる立ち飲みスタイルの飲食店のこと。英語のバー（Bar）が語源ですが、一般的なバーのイメージとは異なり“はしご”するのがバル独特の楽しみ方。上尾の街で“はしご”していただくので「AGEバル」というイベント名称にしました。「AGE」とは上尾の「上（あげ）」、気分を「もり上げ」「アゲアゲ」といった言葉を掛けています。「AGEバル」は2014年に第1回目を実施して大好評でした。以来、回を重ねるごとに知名度を高め、参加人数も増えました。2025年10月、第11回目の開催になります。

■AGEバルの楽しみ方

１２１の各店はお店自慢の限定メニューを用意しました。専用のパスポートを、上尾市観光協会やあげお お土産・観光センター、参加店舗（一部）で購入してこのイベントに参加いただきます。１２１店では入店時にパスポートをご提示いただくことで、バル限定メニューが楽しめます。以前からずっと気になっていたお店や、目に付いたお店など、複数のお店を楽しめるお得なイベントとなっています。

１２１店舗の内訳は、夜の飲食店のみならず、ランチが楽しめる店、カフェ、惣菜販売店、テイクアウト店、和洋菓子店などもあり、お酒が飲めない方も楽しめます。

また専用パスポートはスタンプラリーも兼ねています。イベント後、３店、５店、１０店と訪れた店舗数ごとに応募ができ、抽選でQUOカード等が当たります。お得なメニューを楽しんで、さらに景品が当たるチャンスがあり、楽しみが２倍になります。

上尾市内121店が参加■主催者のコメント（上尾市観光協会）

AGEバルは、お店とお客様が出逢うイベントです。「上尾で暮らしているのに、職場と自宅を往復するばかりで、あまりお店を知らなかったのですが、このイベントをきっかけに初めてお店の存在を知った」という喜びのコメントが多数聞かれます。またお店側からも新規のお客様が来店したと喜んでいただけます。

原材料や燃料が高騰して経営をやりくりする中、店舗側にはお得なメニューを用意してもらいました。お店が気に入ったら、対象メニューのほかにも注文し、そしてお店のリピーターになっていただいて、お店とお客様の良好な関係が築かれることを願います。

また職場と家庭だけでなく、気軽に集まったりリラックスできる【第３の場所（＝サードプレイス）があると、人生がより豊かになる】とアメリカの社会学者が提唱しています。上尾市内には心地よい時間を過ごせる店舗がたくさんあります。ぜひ上尾市内に、あなたのサードプレイスを見つけて、楽しい日々を過ごしましょう！

AGEバルをきっかけに、素敵な店舗を見つけましょう！

■AGEバル2025概要

・主催 上尾市観光協会 https://www.ageo-kankou.com/

・後援 上尾市／上尾商工会議所／上尾商店街連合会

・協賛 上尾ロータリークラブ／上尾西ロータリークラブ／上尾北ロータリークラブ

・協力 上尾商工会議所青年部

・AGEバル2025 公式ホームページ https://age-bar.com/

Instagram https://www.instagram.com/age.bar/

・パスポート販売価格１枚400円（9月30日までの前売り300円）

※パンフレットは無料で配布しています。

※持っている人だけが“得”をするパスポートを絶賛販売中！

・イベント開催期間2025年10月１日（水）～31日（金）

※店舗ごとにバルメニューの提供日、提供時間が異なります。

・パスポート販売

◇上尾市観光協会

上尾市谷津2-1-50 上尾市プラザ22内 電話048・775・5917（月～金曜 9:00～16:00）

◇あげお お土産観光センター

上尾市宮本町3-2-207 A-GEOタウン2F 電話048-780-2266（火～日曜 10:30～18:30）

◇一部の参加店舗（詳しくはホームページをご覧ください）