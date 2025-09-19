【おうちにプロ】ハウスクリーニングへの信頼感に関するアンケート調査

調査サマリー

株式会社ゼロアクセル

・「信頼できるハウスクリーニング業者」とは「礼儀正しい対応」と「しっかりとした説明・専門知識が豊富」な業者。

・ハウスクリーニング業者の信頼につながるのは「高い口コミ評価」「豊富な作業実績」「事前の丁寧な説明」。

・業者が自宅に訪問することは6割弱の人が「やや不安に感じる」。

ハウスクリーニングへの信頼感に関するアンケート調査の概要

おうちにプロでは、ハウスクリーニングでお悩みの方により有益な情報を提供するために、「ハウスクリーニングへの信頼感に関する独自調査」を実施しました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

ハウスクリーニング業者選びで、信頼できると感じたポイントはどこですか？（複数回答可能）

ハウスクリーニング業者を利用する際に、自宅に他人が入ることに不安を感じますか？

「信頼感のあるハウスクリーニング業者」と感じやすいポイントはどこですか？（複数回答可能）

ハウスクリーニング業者に、事前に提供してほしい情報は何ですか？（複数回答可能）

ハウスクリーニング業者選びで外せない条件、最終的な決め手になるのはどこですか？（複数回答可能）

今後ハウスクリーニングを依頼してみたいと思いますか？

おうちにプロとは

「おうちにプロ(https://ouchipro.com/)」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニング(https://ouchipro.com/airconcleaning/)や水まわりクリーニング(https://ouchipro.com/watercleaning/)、ハウスクリーニング(https://ouchipro.com/housecleaning/)など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国2000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。



口コミ情報は、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。



現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

株式会社ゼロアクセルについて

新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

