清潔性・大容量・省スペースを両立！「KEEOONハイブリッド加湿器」（KC-MH-2301W） 100℃高温除菌も可能

テークオフ株式会社

KEECOONは、2019年の発売以来ご好評をいただいている加湿器の性能を、お客様の声を基に大幅に刷新いたしました。特に「清潔性」「大容量」、そして「省スペース」を追求し、100℃の高温除菌が可能なハイブリッド加湿器「KC-MH-2301W」を誕生しました。

一度の給水でたっぷり加湿できる13Lの大容量が特長です。「もう少しミストをパワフルにしたい」「超音波式だけでは清潔感が心配」といったお客様からのご意見を受け、ヒーター加熱機能を搭載したハイブリッド式へと全面的にリニューアルいたしました。

100℃高温除菌で常に清潔！加湿方式を自由に切り替え

本体水槽の水を100℃※１の高温除菌※2により、常に清潔なミストを放出し、衛生的で安心な加湿を実現しました。通常時は、省エネに優れた超音波式（消費電力わずか25W）で常温のミストを用いてお部屋を加湿します。よりパワフルかつ衛生的な加湿を実現する場合は、ヒーターボタンを押すだけでハイブリッド加湿に切り替わります。ハイブリッド加湿時には、ヒーター部のスチームと超音波によるミストを組み合わせ、やけどの心配が少ない60℃前後の温かいミストでお部屋を快適に潤します。

※1 ヒーター「ON」で運転した場合は、本体ヒーター部の水のみを100℃まで沸騰させます。

※2 除菌対象は大腸菌と黄色ブドウ球菌の2種類であり、除菌率は99%です。

最大550ml/hのパワフル加湿と自動運転機能

最大550ml/hの高い加湿量※1を誇ります。弱・中・強の3段階に設定できるため、お部屋の広さや湿度に応じた調節が可能です。

お好みの湿度（45～95％）を設定すれば、設定した湿度になると自動的に加湿を停止し吹出しを行うことで、過剰な加湿による床の水濡れやカビ発生のリスクを軽減し、常に快適な湿度を保ちます。

※1 加湿量「強」+ヒーター「ON」で運転した場合は最大550ml/hです。

※2 室温が低すぎる場合、結露により床が湿ってしまうことがあります。

13Lの大容量タンク＆スリムボディ！場所を取らず、長時間加湿

場所を取らずスリムなボディにもかかわらず、給水の手間を大幅に削減する13Lの超大容量タンクを搭載しております。ホワイトとグレーの2色から選択可能で、リビングや寝室など、さまざまな空間にすっきりと馴染みます。1回の満水で最大48時間※の連続加湿が可能で、頻繁に給水する手間をほとんど省け、長時間にわたりお部屋を潤し続けます。

※加湿量「弱」で超音波のみで加湿する場合の目安です。

フタを外さずに上から給水

●上から給水：本体上部から直接水を注ぐだけの方式です！重いタンクを持ち運ぶ手間がなく、日々の給水が格段に楽になりました!

●タンクに給水：タンクを取り外して水道から直接水を入れる方式です！

「上から給水」とタンクを取り外して水道から直接「タンクに給水」の2つの方法が可能な2WAY仕様です。

タンクが広口でお手入れしやすい

加湿器の「清潔さ」を最も重視し、フィルターがなく、さらにタンクの開口が大きいため、お手入れの手間を軽減します。さらに、独自開発の、下に水タンク、上に本体を配置し、汲み上げポンプで水をきれいに循環させるシステムは、水漏れリスクを低減するだけでなく、ポンプ部分を交換可能にすることで、より衛生的に、そしてより長くご愛用いただけるようになりました。

嬉しいポイントがいっぱい

日常生活での利便性を考慮した設計で、多くの便利なポイントが揃っています。

●大容量の水タンク

たっぷり13Lの大容量水タンクで1回の給水で、お部屋のうるおい最大48時間キープいただけます。

●3段階選べる加湿量

弱・中・強の3段階から選べるため、お部屋の広さや湿度に合わせて、最適な加湿量でご使用いただけます。

●湿度設定して自動運転が可能

湿度は45～95％の間を5％刻みで設定可能です。設定した湿度になると、加湿の停止と吹出しを自動的に運転することで、心地よい湿度にキープします。

●使いやすいシンプルな操作パネル&リモコン

視認性の高いタッチパネルで、軽く触れるだけで簡単に操作することができます。離れた場所から付属のリモコンで操作を行えます。

●空焚き防止機能＆転倒時自動オフ機能の安心設計

水位センサーより水がなくなると、ブザーと表示でお知らせします。自動で運転停止する空焚き防止機能を搭載します。さらに、転倒時自動オフ機能も搭載し、不意に転倒させても安心してお使いいただけます。

● 便利な1～12時間タイマー機能搭載

就寝中や外出前に設定しておけば、消し忘れの心配がなく、電気の無駄遣いも防ぎ、安心してスマートにお使いいただけます。

●汲み上げポンプが「交換式」に！

ポンプ部分を交換可能にすることで、より衛生的に、そしてより長くご愛用いただけるようになりました。

●２WAY給水

「上から給水」と「タンクに給水」、どちらも可能な２WAY仕様です。

●お手入れ簡単 「フィルター不要」＆「広口タンク」

フィルターがなく、さらにタンクの開口が大きいため、お手入れが簡単になりました。

●眠りを妨げない静音性

運転音は35dB以下に抑え、寝室やリビングでも気にならない静かさを実現しました。

●まぶしさカットできる消灯機能

おやすみモードでは表示部を消灯したまま運転するため、光に敏感な方も安心してご使用いただけます。

●アロマオイルが使える

お好きなアロマオイルをパッドに垂らして、アロマケースことで、加湿しながら同時にアロマをお楽しみいただけます。

主なECサイトで好評販売中

Amazonで詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG2XS15M楽天市場で詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/newshinelife/kc-mh-2301w/ヤフーショッピングで詳細を見る :https://store.shopping.yahoo.co.jp/keecoon/kc-mh-2101.html公式オンラインショップで詳細を見る :https://keecoon.jp/products/mh-2301

KEECOON は、お客様の声を真摯に受け止め、清潔性、大容量、省スペース化という全く新しい価値を提供する加湿器です。この革新的な加湿器で、乾燥が気になるこれからの季節も、より清潔で快適な空間をお過ごしください。