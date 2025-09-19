マイプロテイン、フィットネス・レース「HYROX(ハイロックス)」とコラボの電解質サプリ『THE エレクトロ （スティック パック）』を9月19日(金)より新発売
英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、フィットネス・レース「HYROX(ハイロックス)」とのコラボレーション商品「THE エレクトロ （スティック パック）」を2025年9月19日(金)より公式サイトで発売開始いたしました。
スイカフレーバー
オレンジフレーバー
【HYROX（ハイロックス）について】
「HYROX(ハイロックス)」は、欧米を中心に世界各地で開催されているフィットネス・レース。レース内容は全世界共通、1kmのランニングと、様々な筋力と持久力を試す機能的なエクササイズを交互に8回繰り返します。フィットネスのレベルや経験を問わず、誰もが挑戦できる競技として、世界中のコミュニティを通じて多くの人に愛されています。今夏、日本初開催となるHYROXレースが横浜で開催され、来年には大阪でも開催予定。日本でも今注目されている競技です。
【コラボレーション概要】
マイプロテインは、2024年7月1日より「HYROX(ハイロックス)」の公式グローバルニュートリションパートナーへ就任。スポーツ栄養商品の提供やブース設置等を通じ、参加者の栄養補給とパフォーマンス向上を全面的にサポートしています。今回、新発売のTHE エレクトロ （スティック パック）は、パワフルなトレーニングやリカバリーに欠かせない電解質がたっぷりブレンドされ、持ち運びに便利なサプリです。
商品詳細は以下よりご覧ください。
【商品概要】
商品名：HYROX THE エレクトロ スティック パック
内容量：520g（20本入り）
販売価格：2,600円(税込)
【商品特徴】
- 1本(9.4g)あたり650ｍｇのナトリウムを含有。
- 1本(9.4g)あたり300ｍｇのカリウムを含有。
- ビタミンＣ、Ｅ、Ｂ２、Ｂ６、Ａを配合。
【ご購入方法】
マイプロテイン公式サイト：https://bit.ly/3IpGnk4
【マイプロテインについて】
マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。
プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。
また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。
マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/
X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP
Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/
【THG Nutrition Limited会社概要】
会社名 ： THG Nutrition Limited
代表者 ： Neil Mistry
本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,
United Kingdom, WA15 0AF
設立年月日： 2021年5月16日
事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした
スポーツ栄養 商品の製造と販売
URL ： https://www.thg.com/