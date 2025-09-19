【乃木坂46】卒業を発表した久保史緒里さんがMCを務める、「のぎ動画」人気オリジナル番組『久保チャンネル』の公開収録開催を決定！

株式会社CAMの子会社である株式会社CAスマートは、運営する乃木坂46公式定額制動画サービス「のぎ動画（ https://nogidoga.com ）」にて配信中の人気オリジナル番組『久保チャンネル』の第三弾となる公開収録の開催を決定し、本日より観覧募集の受付を開始いたしました。



このたび、久保史緒里さんが2025年11月に行われる卒業コンサートを最後に、グループを卒業する運びとなり、それに伴い『久保チャンネル』としては最後となる公開収録の実施が決定いたしました。公開収録では、視聴者の皆さまの前で “いつもの会議室” を再現し、普段通りの雰囲気で行われる収録の模様を、ノーカットで一緒にお楽しみいただけます。



観覧募集は、本日2025年9月19日(金)19時より「のぎ動画」にて開始し、抽選で100名様を『久保チャンネル』公開収録へご招待いたします。


今回限りの貴重な機会となっておりますので、ぜひこの機会に奮ってご応募ください。



■久保チャンネルとは


『久保チャンネル』は、乃木坂46随一のグループ愛と記憶力をもつ久保史緒里さんがMCを務める、「のぎ動画」の初オリジナル番組です。2021年5月にスタートし、毎回乃木坂46メンバーをゲストに迎えて、乃木坂46のライブ映像やミュージックビデオを視聴しながら、当時の舞台裏エピソードや心境、メンバーにしか語れない想いを深堀りする“乃木坂46をより深く楽しむ番組”としてご好評いただいています。



■前回収録の様子







■第三弾「久保チャンネル」公開収録の募集について


・内容　　　：「久保チャンネル」の公開収録の参加権利を抽選で100名様にプレゼント


・開催日　　：2025年10月4日（土）


・会場　　　：都内近辺


　※集合場所・集合時間は当選者様にのみお知らせいたします


・募集期間　：2025年9月19日（金）19:00～2025年9月23日（火）23:59


・応募方法　：のぎ動画サイト内の応募フォームより（会員登録必須）


・URL　　　：https://nogidoga.com/news/1098189809614061570


・当選発表　：9月26日（金）18時以降を予定




■のぎ動画について




「のぎ動画」では、乃木坂46のライブ映像やCM動画、過去の出演番組のほか、「久保チャンネル」や「乃木坂あそぶだけ」などのオリジナルコンテンツなど、合計2000本を超えるコンテンツを配信中。乃木坂46のさまざまな映像作品を、あなたの好きなタイミングでたっぷり楽しめるプラットフォームです。



■サービス概要


・視聴可能コンテンツ数：約2,000本


・iOSダウンロードURL：


https://apps.apple.com/jp/app/id6479281561


・AndroidURL：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casmart.nogidoga


・料金形態：


アプリからの有料会員登録：月額1,700円（税込）


WEBからの有料会員登録：月額1,320円（税込）



※WEBも引き続きご利用いただけます。


https://nogidoga.com/


※ご登録いただくプラットフォームによって、お支払いに利用できる決済方法やご利用料金が異なります。


※のぎ動画のアカウントはWEBとアプリの両方でご利用いただけます。それぞれで有料会員登録を行われますと二重課金となってしまいますので、ご注意ください。



■株式会社CAM　https://cam-inc.co.jp/


社名　　　　株式会社CAM


所在地　　　東京都渋谷区宇田川町40-1


設立　　　　2000年5月31日


資本金　　　1億100万円（2019年3月25日現在）


代表者　　　代表取締役社長　須田 瞬海


従業員　　　136名（2025年4月1日現在）


事業内容　　エンターテインメント事業、メディア事業



