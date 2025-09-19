大人気“後宮謎解きエンターテインメント”『薬屋のひとりごと』全48話が1週間無料に！「ABEMA」で9月22日（月）より3日間連続無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気アニメ『薬屋のひとりごと』全48話を、2025年9月22日（月）より3日にわたり無料一挙放送いたします。

『薬屋のひとりごと』は、日向夏による同名小説を原作としたアニメ作品で、後宮を舞台に、薬師で“毒見役”となった少女・猫猫が、毒や薬の知識を駆使し、宮中で起こる様々な難事件を次々に解決する、後宮謎解きエンターテインメントです。「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）および「サンデーGX」（小学館）の月刊誌2誌でコミカライズもされており、シリーズ累計発行部数は4,000万部を突破。TVアニメは2023年10月より2クール連続で放送され、稀代の毒好き娘・猫猫による推理劇や、猫猫と美形の後宮管理者・壬氏とのコミカルなやりとりなどが人気を博し、Xトレンド1位も獲得。2025年1月からは、第2期が連続2クールにて放送。さらには続編の制作も発表されるなど、大きな盛り上がりを見せています。

このたび決定した『薬屋のひとりごと』全話無料一挙放送では、9月22日（月）、23日（火・祝）に第1期を、9月23日（火・祝）、24日（水）に第2期を全話無料一挙放送。放送後1週間の全話無料配信も実施いたします。

大人気“後宮謎解きエンターテインメント” 『薬屋のひとりごと』全48話を1週間無料でお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひこの機会に「ABEMA」で猫猫の華麗な謎解きの数々を無料で振り返りましょう。

■TVアニメ『薬屋のひとりごと』全話無料一挙放送 概要

・第1期（全24話）無料一挙放送

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月22日（月）深夜1時30分～、9月23日（火・祝）午後1時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/9dCCdFhNE9wTmH（9月22日（月）の回）

・第2期（全24話）無料一挙放送

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月23日（火・祝）深夜1時30分～、9月24日（水）午後1時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/9ZwCs4caBWz4g7（9月23日（火・祝）の回）

放送チャンネル：全てABEMAアニメ2チャンネル

※放送1週間後、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ