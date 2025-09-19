あだち充先生公認！ 漫画の世界観そのままに、あのカレーがご自宅で味わえる！　「神保町漫譚Curry」プロジェクトがスタートしました。

株式会社小学館

小学館公式通販「LIFETUNES MALL」にて、漫画の世界観をイメージしたオリジナルカレーシリーズ「神保町漫譚Curry」がスタート。第一弾として、漫画家あだち充先生の代表作『タッチ』に登場する喫茶店「COFFEE南風」をイメージしたレトルトカレーと、カレー皿やグラスなど食卓を彩る関連グッズを発売しました。

●あだち先生公認！

王道の喫茶店カレーの味を追求したこだわりのレトルトカレー

あだち充画業55周年記念 青春の喫茶店カレー \756（税込）

※ライスおよびカレー皿は付属しません！ 同時発売のカレー皿に盛りつけています。

カレーソースは、ソテーした玉ねぎをベースに、りんご・はちみつ・バナナなどの甘味と厳選したスパイスをバランス良く配合。牛肉・じゃがいも・人参を食べ応えのあるサイズで入れました。スッキリとしたスパイスの香り、野菜の甘味とコクのある味わいに加え、メインの具材には国産の材料を使用するなど、喫茶店カレー王道の味に仕上げました。

連載当時の扉絵やカラーイラストから、名場面を10枚厳選。ブロマイドにしてランダムで1枚封入しています。どのイラストが入っているのか、パッケージを開けるワクワクもお楽しみください。

『タッチ』連載当時（1980年代)のレトロなテイストのパッケージデザイン。カレー好きとして知られるあだち充先生にもご試食いただき、裏面に入ったあだち先生直筆のコメントにもご注目です。

●食卓を彩る「COFFEE 南風」のロゴ入りグッズ！

あだち充画業55周年記念 カレー皿 \3850（税込）

「青春の喫茶店カレー」連動商品として、カレー皿も登場！

皿の側面にはCOFFEE南風のロゴ、底には喫茶店の扉をアイコンのようにデザインしたイラストがあしらわれています。

シンプルながらもカレーが食べやすいふちのカーブ形状など、機能性にもこだわってデザインしました。ぜひ「青春の喫茶店カレー」と合わせてお楽しみください。

あだち充画業55周年記念 ガラスコップ \3850（税込）

『タッチ』のヒロイン・浅倉南のほほえみを柔らかな色合いでデザインしたガラスコップは、約400mlの容量で日常使いにぴったりのサイズ。関連商品のロゴコースターと合わせて使えば、より作品の雰囲気を楽しめそうです。

あだち充画業55周年記念 コースターセット \1200（税込）

あだち充先生作品『タッチ』『みゆき』『H2』『クロスゲーム』『陽当たり良好！』に登場する喫茶店のロゴがあしらわれており、それぞれの個性が光る５枚セットとなっています。

素材には一般的な喫茶店のコースターに使われているコースター専用紙を採用し、触れた時のリアルな質感にもこだわって仕上げています。

◆販売場所

・少年サンデープレミアムSHOP

https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c3010_lp_adachi55th.aspx(https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c3010_lp_adachi55th.aspx)

・あだち充画業55周年記念ポップアップショップ

【群馬】紀伊國屋書店 前橋店：9月13日（土）～9月28日（日）

【愛知】紀伊國屋書店 mozoワンダーシティ店：10月4日（土）～10月12日（日）

【福岡】紀伊國屋書店 福岡本店：10月25日（土）～11月2日（日）

「少年サンデー」公式通販「サンデープレミアムSHOP」で展開している、あだち充画業55周年記念商品を実際に手に取って買える期間限定ショップです。今回ご紹介した商品の他にも、作品の名シーンをデザインしたアクリルスタンドや、複製原画、Tシャツなど、魅力的なグッズを多く取り揃えています。

神保町漫譚Curryとは

小学館発行の漫画や文芸作品に登場するカレーや物語のテーマと、作家・編集部・連載著名人のこだわりなどを掛け合わせたオリジナルカレーシリーズです。

あだち充先生プロフィール

2月9日生まれ。

群馬県県伊勢崎市出身。前橋商業高校卒。

1970年『消えた爆音』（デラックス少年サンデー）でデビュー。

1982年『タッチ』『みゆき』で第28回小学館漫画賞少年少女部門受賞。

2008年『クロスゲーム』で第54回小学館漫画賞少年部門受賞。

単行本累計部数2億冊突破の偉業を達成。

代表作は『タッチ』『みゆき』『H2』『ラフ』『クロスゲーム』など多数。

現在はゲッサン誌上にて『MIX』連載中。

◆公式 X

・少年サンデープレミアム SHOP（@sunday_premium）

https://x.com/sunday_premium

・あだち充情報【公式X】（@mitsuru_mix）

https://x.com/mitsuru_mix

(C)あだち充／小学館