9月19日～10月31日までukafeのテラスでワインとビールが飲み放題を開催。デリレート付き！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)が運営するカフェ「ukafe(@ukafe.info)」で週末限定でukafeのテラスをご利用のお客さまに飲み放題の限定メニューがスタートします。

ドリンクはナチュールワイン（赤・白・ロゼ・オレンジ）とビールが飲み放題＆4種類のデリプレート付きです。

ナチュールワインとは、農薬や化学肥料を使わない農法で育てられたブドウを使用しており、醸造の工程で酸化防止剤を使わない（もしくは最小限しか使用しない）ワインで、渋みが少なく飲みやすくなっています。

バラエティー豊かな４種類のデリプレート

〇自家製スパイスナッツ

ビタミンEや食物繊維、良質な脂質を含むナッツを使用し、保存料や着色料を使わず、シンプルな材料で手作りしました

〇スティック野菜

野菜そのものの甘みを感じるみずみずしい野菜に、トマトやロースト野菜、ナッツの香ばしさが広がるスペイン生まれのロメスコソースを添えて

〇 ココナッツカレーポテトのオープンサンド

マッシュしたポテトに、ココナッツミルクのまろやかさとカレーのスパイシーな香りを合わせたオープンサンドは軽食としても

〇手作りイタリアンソーセージ

厳選した豚肉に、ローズマリーやフェンネルなどイタリアンハーブとスパイスを練り込み、一本一本丁寧に手作りしました

飲み放題をご注文いただくと4種類のデリプレートもお楽しみいただけます。

18時以降のお食事はミニカレーのご注文も可能です。スパイスにこだわったカレーはワインとの相性も抜群！ぜひご賞味ください。

東京ミッドタウンの開放的なテラス席で楽しむ、秋限定の飲み放題プラン。澄んだ空気とやわらかな夜風の中、ナチュールワインやビールを心ゆくまで味わえます。お仕事終わりに、お出かけの後に、日常を忘れて、都会にいながらゆったりとした「秋の夜長」をお楽しみください。

【飲み放題メニュー】

ナチュールワイン

（赤、・白・ロゼ・オレンジ）

ビール

※4種類のデリプレート付き

【期間】

9月19日(金)～10月31日(金)

※金土日、祝前日のみの開催

※雨天中止となります

【時間】

16:00～20:00

※2時間制90分ラストオーダー

【料金】

\3,850(税込)

【店舗情報】

Address：〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア2F ビューティ＆ヘルスケアフロア

Tel：03-6438-9920

Open

11:00~20:00 (food L.O 18:00 drink L.O 19:30)