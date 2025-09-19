【日本初上陸】北欧の香りとアートが京王百貨店「北欧祭2025」にて初登場

RAY Partners株式会社@2025 Kettu Galleria

フィンランドのヴィジュアル・アーティスト Pive Toivonen（ピヴェ・トイヴォネン）氏による Kettu Galleria は、フィンランド発の自然派フレグランスブランド Osmia（オスミア） と協働し、新たに サウナアロマ・ルームフレグランス・アロマキャンドル のシリーズを発表しました。

本コレクションは、Pive Toivonen 氏の色彩豊かなアートと、Osmia の自然素材を生かした香りづくりが融合した、日本初上陸の特別なコラボレーションです。



本商品は 日本初上陸。北欧の自然素材を活かした香りと、Pive氏による独創的で温かみのあるアートデザインが融合し、日常に北欧のやすらぎを届ける特別なコレクションです。

また会場では、Pive Toivonen氏のサウナアートやポストカードも販売。北欧のサウナや自然を動物をモチーフにユーモラスに描いた作品は、暮らしを彩るインテリアやギフトとしても人気を集めています。

PiveToivonen氏による多彩なサウナアートとポストカード

北欧祭2025 概要（京王百貨店新宿店）

会期：2025年9月18日（木）～28日（日）

時間：午前10時～午後8時（最終日は午後5時閉場）

会場：京王百貨店 新宿店 7階 大催場

テーマ：「北欧の手しごと展」

内容：北欧の雑貨、伝統工芸、ヴィンテージ陶器、フード、ワークショップなど、北欧の暮らしと文化を五感で体感できるイベント。

リンク：https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/hokuosai-event.html

商品・販売情報

お問い合わせ

Kettu Galleria x Osmiaコラボレーションシリーズ（日本初上陸）- サウナアロマ サウナヴィヒタ、白樺（バーチ）- ルームフレグランス サウナヴィヒタ、白樺（バーチ）- アロマキャンドル サウナヴィヒタ、白樺（バーチ）※数量限定、売り切れ次第終了Pive Toivonen アート作品販売- サウナアート- ポストカード

＜関連リンク集＞

https://linktr.ee/pivetoivonen

公式SNSアカウント

インスタグラム： https://www.instagram.com/pivetoivonenjp/

フェイスブック： https://www.facebook.com/profile.php?id=61551695575111

＜お問い合わせ先（日本国内）＞

株式会社アンドフィーカ（ピヴェ・トイヴォネン日本総代理店）

電話：03-6721-9090

メール：info@andfika.co.jp

http://www.andfika.co.jp

＜お問い合わせ先（日本国外）＞

Monordi Oy Ltd. （ピヴェ・トイヴォネン総代理店）

メール：kettu.galleria@monordi.fi

https://monordi.fi/