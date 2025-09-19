【横須賀市ふるさと納税】オーナー様必見！“深浦・浦賀ボートパーク”係留利用チケットがふるさと納税で～首都圏からのアクセスや身近なマリンレジャーに最適！愛艇の係留は横須賀に～

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は Maris&KMBP 共同事業体（代表団体：公益財団法人マリンスポーツ財 団）が運営する深浦ボートパーク（神奈川県横須賀市浦郷町）・浦賀ボートパーク（神奈川県横須賀市東浦賀）の係 留利用チケットを楽天ふるさと納税ポータルサイトなどにて出品いたします。

マリンスポーツ財団とは

マリンスポーツ財団（Maris）は、1963 年の事業開始以来マリンスポーツを通じて、海事 思想の普及に努めてきた団体です。 横須賀市においては、深浦・浦賀ボートパークの指定管理や、横須賀うみかぜカーニバルな どのイベント開催を行っています。 水辺の環境保全、水辺で安全に遊ぶための知識の提供、そして多くの人々に水に親しむ 場を提供する事で「だれでも、いつでも、どこでも、あんぜんに」マリンスポーツを楽しむ事ので きる機会を創出し、これからもマリンスポーツを通して、社会に貢献していきます。

団 体 名：公益財団法人マリンスポーツ財団

所 在 地：東京都中央区築地４丁目３番 11 号 AQUA ビル６階

（深浦ボートパーク）神奈川県横須賀市浦郷町１丁目 60－８

（浦賀ボートパーク）神奈川県横須賀市東浦賀２丁目４－20

代表者：笹川 善弘

返礼品について（寄附額は変更する場合があります）

深浦ボートパークまたは浦賀ボートパークの係留施設で使える「係留利用チケッ ト」です。「１万円分」から「10万円分」まで３種類の価格帯をご用意しました。 施設を利用される方のボート・ヨットの係留料金にご使用いただけます。 なお、新たに係留を希望される場合は、事前に審査が必要です。審査の結果、 ご利用いただけない場合もありますので、詳細は事前に各ボートパークへお問い 合わせください。

（注１）有効期間: 2026 年４月１日から 2027 年３月 31 日までの係留 利用料金にご使用いただけます。

（注２）ふるさと納税の制度上、横須賀市内在住の方が横須賀市に寄附を していただいた場合には返礼品の送付ができません。

深浦・浦賀ボートパーク係留利用チケット 1 万円分：寄附額 40,000 円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhp001/

深浦・浦賀ボートパーク係留利用チケット 5 万円分：寄附額 200,000 円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhp002/

深浦・浦賀ボートパーク係留利用チケット10万円分：寄附額400,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhp003/

※楽天ふるさと納税のほか、ふるさとチョイス、ふるなび、JREMALL、ANA のふる さと納税などで出品中。

【横須賀市 担当者からのコメント】

人気の係留施設「深浦・浦賀ボートパーク」利用チケットが、返礼品として登場しました。

船の係留料金のお支払いが、なんとふるさと納税で可能になります！

ぜひふるさと納税を通じて、横須賀の海を思いきり満喫してください！

【公益財団法人マリンスポーツ財団からのコメント】

日頃より深浦・浦賀ボートパークをご利用いただいている皆さまに、 ふるさと納税の返礼品として係留料チケットをご用意しました。

皆さまのご支援が、地域の発展につながっています。

海を愛する皆さまのご支援を心よりお待ちしております。