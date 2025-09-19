【イヴ・ロシェ】と“元気の押し売りアイドル”リアルピースがコラボ！ 数量限定でトレーディングカード封入スペシャルBOXも発売！2025年9月19日(金)より公式オンラインストアにて先行予約販売します。

イオンレーヴコスメ株式会社

フランスNo.1*のボタニカルビューティーブランド「YVES ROCHER」（以下イヴ・ロシェ/日本総輸入元：イオンレーヴコスメ株式会社、代表取締役 中島裕子）は、2025年9月19日(金) より ”#リアルにさらキラ髪” をテーマに、同社の人気アイテム「リンシングビネガー」と人気YouTuberアイドルグループ「リアルピース」がコラボレーションしたキャンペーンを実施いたします。

今回のキャンペーンでは、リアルピースが同コラボレーションのために書き下ろした楽曲をもとに制作したオリジナルMVを公開。キッズから大人まで大きな支持を集めるアイドルグループ「リアルピース」とコラボレーションすることで、自然由来のビネガー*1がキューティクルを密着させ髪のツヤを生み出す、イヴ・ロシェのシグネチャーアイテム「リンシングビネガー」をより多くのお客さまにお届けいたします。

* フランスでの購入金額、購入数量カンターワールドパネルフランス「カンターワールドパネルビューティー2024」（2024年実績）*1 酢酸（頭皮・髪コンディショニング成分）

※一部取り扱いのない店舗がございます。店舗により品揃え在庫状況が異なります。

#リアルにサラキラ髪 キャンペーン概要

■実施期間：2025 年 9 月19日(金)～ 2025 年 12 月31 日（水）

■https://yvesrocher.jp/pages/rinsingvinegar-realpiece

【数量限定】トレーディングカード封入スペシャルBOX

店頭発売日：2025年 10 月 1 日（水）数量限定発売 ～なくなり次第終了

特製デザインのパッケージに包装されたリンシングビネガーキット（２種類）に全12種類のトレーディングカードを封入。ホログラム加工のシークレットデザインも！イオン、ウエルシア系列店舗

にて数量限定にて発売※。

2025年9月19日(金) より公式オンラインストア（www.yvesrocher.jp)のみ先行予約受付開始。

【コラボ楽曲】 ”ビネガー革命”

リアルピースが今回のコラボのために書き下ろした、特別な楽曲をコラボMVとともに公開！

現在YouTube登録者数135万人、TikTokフォロワー236万人(2025年9月19日時点)とキッズから大人まで大きな支持を集めるYouTuberアイドルグループである、リアルピース。

今回はそんな元気なイメージの彼らがいつもとは違ったスタイルで撮影を行い、店頭からパッケージまでを盛り上げます。

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCdOFJTdqeytxPttqDnWfS_A

【TikTok】https://www.tiktok.com/@kazu22yasuda?_t=ZS-8tI7oM6BCZY&_r=1(https://www.tiktok.com/@kazu22yasuda?_t=ZS-8tI7oM6BCZY&_r=1)

【数量限定】トレーディングカード封入スペシャルBOX概要

特製デザインのパッケージに包装されたリンシングビネガーキット（２種類）に全12種類のトレーディングカードを封入。シャンプー・コンディショナーの後につけて、なじませ、流すだけの自然由来のビネガーリンス。自然由来のビネガー*¹が、地肌と髪のpHバランスを整え、キューティクルをキュッと密着。

店頭発売日：2025年 10 月 1 日（水）数量限定発売 ～なくなり次第終了

公式オンラインストア予約販売開始日：2025年 9月 19 日(金)数量限定発売 ～なくなり次第終了

イヴ・ロシェ×リアルピース ビネガー革命特製パッケージ（シルキーシャイン）

2,200円（税抜2,000円）

【内容量】リンシングビネガー シルキーシャイン さらキララズベリー 150mL ２本入り

【製品特徴】ビタミンEを豊富に含むラズベリー*2成分が、地肌のキメを整え、髪と頭皮にたっぷりうるおいをチャージします。

思わず深呼吸したくなる、ジューシーなラズベリーの香り。

イヴ・ロシェ×リアルピース ビネガー革命特製パッケージ（ピュアリフレッシュ）

2,200円（税抜2,000円）

【内容量】リンシングビネガー ピュアリフレッシュ うるツヤモリンガ 150mL ２本入り

【製品特徴】モリンガ*3成分が、地肌や髪をディープクレンジングし、PM2.5などの微細な汚れまでオフ。うるおいをキープしながら、軽やかにまとまる髪へ。

気分まで晴れわたるような、フレッシュハーブの香り。

*1 酢酸（頭皮・髪コンディショニング成分）*2 ヨーロッパキイチゴ果実エキス（頭皮コンディショニング成分）*3 ワサビノキ種子エキス(頭皮コンディショニング成分）

「リアルピース」さんプロフィール

日本の5人組男性アイドルグループ

YouTuberとして活躍中。キャッチフレーズは“元気の押し売りアイドル”。ファンの総称は「りあぴぞく」。2025年9月19日時点でYouTubeの登録者数135万人、TikTokのフォロワー236万人を記録している。

販売場所

イオン・ウエルシア系列店舗（全国約2,300店舗/2025年8月末時点）及び公式オンラインストア（www.yvesrocher.jp)にて展開※。

※一部取り扱いのない店舗がございます。店舗により品揃え在庫状況が異なります。

イヴ・ロシェについて

イヴ・ロシェは1959年にフランス・ブルターニュ地方の小さな町ラ・ガシリ（La Gacilly）に誕生しました。創業者イヴ・ロシェが屋根裏部屋で植物を用いて作ったひとつの塗り薬がブランドの始まりです。今ではフランス国内約700店舗、世界90か国6,700か所以上で販売しています。植物の持つ力を可能な限り活かしたスキンケア、ボディケア、ヘアケアなどを展開。イヴ・ロシェは「人と自然とを再びつなぐ」をモットーに、環境保護にも力を入れています。自社開発・生産にこだわり、自分たちで育て、世界中から探してきたこだわりの原料から製造、専用配送網を保有することで、高品質と価格のバランスを取っているとともに、サプライチェーン全体のサステナビリティを進めています。

https://yvesrocher.jp/

