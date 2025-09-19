【年金問題】学生特例は免除じゃない、猶予だ。

株式会社SA

学生納付特例は「免除」ではなく「猶予」です。10年以内なら追納できますが、過ぎればその期間は年金に反映されません。未納を放置すると、2年で約4万円減額されるケースもあり、将来の年金ゼロのリスクも。社会人になったら早めに追納を。

【セミナー開催概要】

日時：2025年9月26日（金）12:00～13:00

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）



【こんな疑問に答えます】

・学生納付特例とは何か？

・猶予と免除の違いは？

・10年追納の仕組みと期限切れのリスクは？

・未納が将来の年金額に与える影響は？

・追納を忘れないための実務的な対応法は？



【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/