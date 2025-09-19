「Love with the orchestra Weibo Japan Special Night Autumn 2025」プレイガイド先行チケット、TIGETで販売中
「Love with the orchestra Weibo Japan Special Night Autumn 2025」が2025年10月4日(土)に東京国際フォーラムホールA (東京都千代田区丸の内3丁目5番1号) にて開催されます。プレイガイド先行チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。
「Love with the orchestra Weibo Japan Special Night Autumn 2025」は、クラシックとポップスの垣根を越え、普段クラシック音楽を演奏しているオーケストラによる、今 "共に" 奏でたいアーティストたちの楽曲をアレンジし新たな響きを再構築する音楽イベント。圧倒的なスケールのフルオーケストラと共に、人気アーティストたちが織りなす特別なステージをお届けします。ここでしか見られないアーティスト同士のコラボレーションなど、一夜限りの豪華共演をぜひお楽しみください。
結成10周年を迎えるメモリアルイヤーの《SUPER★DRAGON》が、総勢約60名によるフルオーケストラとともにアルバム『SUPER X』の名曲を披露いたします。
さらに、生誕70周年を迎える西城秀樹の名曲『若き獅子たち』を内博貴と吉高志音が熱唱。伝説的昭和歌謡をオーケストラアレンジでお届けします。
また、伝説のガールズバンド《SHOW-YA》のボーカル・寺田恵子と、進化を続ける地獄系ゆるふわガールズバンド《NEMOPHILA（ネモフィラ）》が奇跡のツインボーカルで初共演し、名曲をオーケストラアレンジで披露いたします。
チケットは現在TIGETにて一般指定席の最速先行チケットを受付中です。
■「Love with the orchestra Weibo Japan Special Night Autumn 2025」●開催概要
開催日：2025年10月4日(土)
会場：東京国際フォーラムホールA
時間：開場17:00／開演18:00
●会場アクセス
東京国際フォーラムホールA
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
有楽町駅より徒歩1分
東京駅より徒歩5分
●TIGET一般販売（プレイガイド先行）チケット情報
着席指定S席：11,000円 (税込)
着席指定A席：8,800円 (税込)
販売期間：販売中～2025年10月3日(金) 23:59まで
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/428365
●出演者
SUPER★DRAGON
吉高志音
佐々木李子
冨岡 愛
NEMOPHILA
寺田恵子 (SHOW-YA)
内 博貴
DRUM TAO
辻 博之 (指揮)
グランドフィルハーモニック東京 (管弦楽)
●公式サイト： http://love-orche.com/
●公式X： @Lwtorchestra(https://x.com/Lwtorchestra) #ラブWオケ
●主催： Love with the orchestra 製作委員会
●企画・制作： プロデュースNOTE、アーツイノベーター・ジャパン、グランドフィルハーモニック東京
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と30万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp