Juice=Juice¡¢Éèµ×Â¼À»¤¬¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¡ª¡ÖHELLO¡ªIDOL CLASSIC 2025¡¡¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ßM-line club VOL.1¡×TIGET¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ
¡ÖHELLO¡ªIDOL CLASSIC 2025 ¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ßM-line club VOL.1¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¥Ûー¥ëA (ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ) ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTIGET¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¡ÖHELLO¡ªIDOL CLASSIC¡×¤Ï¡¢¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËM-line club¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶Á¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÉáÃÊ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¹ë²Ú¤«¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MC¤ËÌð¸ý¿¿Î¤¤¬·èÄê¤·¡¢³§ÍÍ¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëÅêÉ¼´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È´ÑµÒ¤¬¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡È»²²Ã¼Ô°ìÂÎ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅêÉ¼´ë²è¡§Juice₌Juice¤Î¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¶Ê¡×¤È¤½¤Î¶Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¨¥Ô¥½ー¥É¡õ¥á¥Ã¥»ー¥¸ÂçÊç½¸¡ª¡Û
º£²ó½Ð±é¤¹¤ëJuice¡áJuice¤Î200¶Ê°Ê¾å¤¢¤ë¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¶Ê¡×¡¢¤½¤Î¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¤âÅêÉ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°ì¶Ê¤ò¡¢²¿¤È2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤Æ¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢À¸±éÁÕ¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤ó¤ÀÌ¾¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡ª
¢£Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â) 17:00～9·î23Æü(²Ð) 23:59¤Þ¤Ç
¢£ÅêÉ¼URL¡§https://hello-classic.com/
¢£¡ÖHELLO¡ªIDOL CLASSIC 2025¡¡¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ßM-line club VOL.1¡×¡ü³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î3Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¥Ûー¥ëA
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00
¡ü²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹
Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¥Ûー¥ëA
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
Í³ÚÄ®±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
Åìµþ±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó (TIGET¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÈÎÇä)
ÃåÀÊ»ØÄê SÀÊ¡§11,000±ß (ÀÇ¹þ)
ÃåÀÊ»ØÄê AÀÊ¡§9,000±ß (ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÈÎÇäÃæ ～ 2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://tiget.net/events/428359
¡ü½Ð±é¼Ô
Juice=Juice
OCHA NORMA
Éèµ×Â¼À»
°ð¾ì°¦¹á
Ìð¸ý¿¿Î¤ (MC)
°¤ÉôÌ¤Íè (»Ø´ø)
¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ (´É¸¹³Ú)
¡ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¾ðÊó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hello-classic.com/
¸ø¼°X¡§@ClassicHello(https://x.com/ClassicHello)
¸å±ç¡§Weibo Japan
À©ºî¡§¥×¥í¥Ç¥åー¥¹NOTE¡¿¥¢ー¥Ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¼çºÅ¡§HELLO¡ªIDOL CLASSICÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
