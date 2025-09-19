実力派お笑いコンビ「オズワルド」の冠ラジオ番組『オズワルドのひげこんぶ』が2025年10月放送開始！ クセになる独特な“間”が炸裂するネタやフリートーク、ゲストとの深掘りトークに注目！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するFMラジオ番組『オズワルドのひげこんぶ』が、10月から全国JFN系列FM各局でオンエアスタートします。



2019年以降「M-1グランプリ」の決勝常連となり、テレビバラエティでも活躍の場を広げ、20代から50代まで幅広い層から人気を博しているオズワルド。結成12年目を迎え、ネタだけでなくフリートークにも磨きがかかり、充実期を迎えている彼らが、番組では、フリートークやリスナーとの２WAYに加え、交友のある芸人やミュージシャンゲストを迎えラジオでしか話せないギリギリトークで盛り上がるなど、話題性たっぷりでお送りします。



■唯一無二の“間”と“フリートーク”で聴く人を虜に

番組の最大の魅力は、オズワルド独特の「間」と「テンポ」です。ゆっくりとした話し方でじわじわと笑いを誘う彼らのスタイルは、ラジオと最高の相性を誇ります。鋭い視点で日常の「ズレ」を切り取り、共感と笑いを両立させるフリートークは、一度聴いたらクセになること間違いなし！



■芸人仲間の素顔に迫る！

オズワルドの芸人仲間たちを番組に招いて、友人だからこそ話せる「ギリギリトーク」でゲストの素顔に迫ります。さらに、驚異的なSNS拡散力を持つ伊藤俊介のX（旧Twitter）での発信も番組の大きな注目ポイントです。番組でのトークやゲストとのオフショットなど、番組に連動したSNS展開で、より多くのリスナーに番組の魅力を届けます。



【放送概要】


◆番組タイトル:『オズワルドのひげこんぶ』


◆放送日時： 各局それぞれ日時が異なります ※2025年10月～各局順次スタート！


◆放送局：　JFN系列 24局予定


◆公式X：https://x.com/ozwaldhigekombu(https://x.com/ozwaldhigekombu)


　　　　　　　#ひげこんぶ



【番組ネット局　初回OA時間（予定）】


- FM青森　水曜　19:30
- FM岩手　土曜　9:00　（第3第5週のみ）
- FM山形　土曜　27:30
- FM　GUNMA　日曜　18:30
- FM栃木　金曜　19:00
- FM長野　土曜　18:30
- FMとやま　土曜　27:30
- FM石川　土曜　21:30
- FM福井　土曜　12:00
- FM　AICHI　土曜　28:30
- FM　GIFU　土曜　11:30
- FM三重　土曜　11:00
- FM滋賀　土曜　11:00
- 広島FM　日曜　25:00
- Kiss FM KOBE　土曜　25:30
- FM山陰　木曜　20:00
- FM岡山　土曜　18:30
- FM山口　土曜　18:30
- FM香川　日曜　24:30
- FM徳島　日曜　24:30
- FM高知　金曜　20:00
- FM長崎　月曜　21:30
- FM熊本　土曜　18:30
- FM宮崎　日曜　7:00

※OA時間は変更となる可能性があります。


※臨時ニュース、特別番組などで休止となる可能性もあります。


※アプリ「radiko」のプレミアム会員(有料)にご加入の方は上記放送局の放送が日本全国どこからでも聴取可能です。（タイムフリー再生もございます。）https://radiko.jp/　




■オズワルド プロフィール





畠中悠（はたなか ゆう、1987年12月7日生まれ）と伊藤俊介（いとう しゅんすけ、1989年8月８日生まれ）によるお笑いコンビ。吉本興業所属。2019年から4年連続で「M-1グランプリ」決勝進出。独特な間とテンポで繰り広げられる漫才は多くのファンを魅了している。