東京発ビートメイカーsophisticated silence、新曲『ZEN』を9/19(金)に配信開始！
「ZEN」アートワーク
東京を拠点に活動するビートメイカー sophisticated silence が、新曲「ZEN」をリリース。
本作は夏の終わりに漂う静けさを切り取った、ノスタルジックなローファイ・インストゥルメンタル。
“禅”の精神からインスピレーションを受け、静謐なピアノと穏やかなビート、淡く儚いメロディが夏の終わりの情景や心の余韻をそっと呼び起こす1曲となっている。
●楽曲情報●
配信開始日：2025/9/19
アーティスト：sophisticated silence
タイトル：ZEN
レーベル：Idiot Pop Records
配信リンク：https://lnk.to/SS_ZEN
●sophisticated silence プロフィール●
東京在住ローファイビートメイカー。
アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。
アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。
＜各種リンク先＞
https://linktr.ee/sophisticatedsilence