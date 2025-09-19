【新テーマ追加】「タテドラ」オリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「医療の闇～精神科病院と美容整形～」全18話を9月19日(金)より配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「医療の闇～精神科病院と美容整形～」(全18話)を2025年9月19日(金)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説・関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。

今回のテーマは「医療の闇～精神科病院と美容整形～」。水の森美容クリニック総院長の竹江渉さんと市民の人権擁護の会 日本支部代表世話役の米田倫康さんをゲストに招き、普段なかなか聞く機会の少ない医師や病院・クリニックの裏側に迫ります。ぜひ番組をご覧ください。

公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/

■新作テーマは「医療の闇～精神科病院と美容整形～」

【配信開始日時】

2025年9月19日(金)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全18話

＜主な内容＞

・密室の精神科病院で行われる虐待の実態

・なぜ日本は精神科病院大国なのか？

・精神医療の闇！誰も逃げられない強制入院

・その美容治療、本当に必要？医者が絶対にやらないヤバい施術

・美容クリニックの裏側と悪徳カウンセラーの罠

・日本人には見えない韓国美容整形に潜むリスク

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

こがちゃんちゃん

すみぽん

・ゲスト

竹江渉(水の森美容クリニック総院長)

東京医科大学医学部卒業後、大手美容外科の院長などを務める

2006年に水の森美容クリニックを開院

自身も施術する傍らYouTubeで美容医療の真実を発信している

米田倫康(市民の人権擁護の会 日本支部代表世話役)

私立灘中学校・灘高等学校、東京大学工学部卒業

在学時から精神医療現場の人権侵害の問題に取り組み、数多くの精神医療機関の不正の摘発に携わる

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

【配信中のテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1706_1_5ee8ea650af88053ae5c3b323c3ec0c9.jpg?v=202509200325 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。

(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。