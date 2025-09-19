ラブレターズの『キングオブコント』Podcast、さらば青春の光がゲスト出演！
株式会社ＴＢＳラジオ
TBS podcast「求人ボックスpresentsラブレターズのキングオブコントpodcast」9月19日（金）配信の第3回のゲストは、さらば青春の光。
かつて、かもめんたる・さらば・ラブレターズの3組で『円山スクランブルエッグス』というユニットライブをしていたり、『しずる・さらばの幕張でやるべきライブ』にラブレターズが毎回ゲスト出演していたりと、古くから親交のある2組。
“さらばと共演すると運気上がる説“や、”若手の頃、血迷って買いに行ったパワーストーン“の話のほか、2組のキングオブコントの思い出、自分たち以外で好きな決勝ネタの話題など、”コント”の話題を中心に4人でトークしています。
さらば青春の光は、10月3日（金）配信の第4回にも出演します。
TBS podcast「求人ボックスpresentsラブレターズのキングオブコントpodcast」は、昨年の王者・ラブレターズがパーソナリティーを担当する全8回の番組。Podcast・Spotify・Amazon Musicなど各音声配信アプリで配信中です。
●TBS Podcast『求人ボックスpresents ラブレターズのキングオブコントpodcast』
パーソナリティ: ラブレターズ （塚本直毅 / 溜口佑太朗）
毎週金曜19時更新（全8回）
番組Xアカウント @koc_podcast