ラブレターズの『キングオブコント』Podcast、さらば青春の光がゲスト出演！

TBS podcast「求人ボックスpresentsラブレターズのキングオブコントpodcast」9月19日（金）配信の第3回のゲストは、さらば青春の光。

かつて、かもめんたる・さらば・ラブレターズの3組で『円山スクランブルエッグス』というユニットライブをしていたり、『しずる・さらばの幕張でやるべきライブ』にラブレターズが毎回ゲスト出演していたりと、古くから親交のある2組。

“さらばと共演すると運気上がる説“や、”若手の頃、血迷って買いに行ったパワーストーン“の話のほか、2組のキングオブコントの思い出、自分たち以外で好きな決勝ネタの話題など、”コント”の話題を中心に4人でトークしています。

さらば青春の光は、10月3日（金）配信の第4回にも出演します。

TBS podcast「求人ボックスpresentsラブレターズのキングオブコントpodcast」は、昨年の王者・ラブレターズがパーソナリティーを担当する全8回の番組。Podcast・Spotify・Amazon Musicなど各音声配信アプリで配信中です。

●TBS Podcast『求人ボックスpresents ラブレターズのキングオブコントpodcast』

パーソナリティ: ラブレターズ （塚本直毅 / 溜口佑太朗）

毎週金曜19時更新（全8回）

番組Xアカウント @koc_podcast