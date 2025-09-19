【ウェスティンホテル東京】恵比寿で開かれる一夜限りのハロウィンイベント Halloween Night “Black & Amber” 開催

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2025年10月31日（金）に、1階ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて、毎年大好評をいただいている一夜限りのハロウィンイベントを、今年は「Halloween Night “Black & Amber”」をテーマに開催いたします。

今年のテーマは「ブラック＆アンバー」。漆黒の闇に燃えるような赤、オレンジ、黄金の光が交錯し、妖しくもラグジュアリーな世界が広がります。幻想的な空間で、シャンパーニュ「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」のフリーフローとともに、特別なハロウィンナイトをお届けいたします。

ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュットとイベント限定のスペシャルフード（イメージ）ウェスティンホテル東京で過ごす特別な一夜限りのイベント「Halloween Night “Black & Amber”」

「Halloween Night “Black & Amber”」では、「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」のフリーフローに加え、総料理長による本イベント限定のスペシャルフード“Luxury Bite”をご用意。黒いロールのトマトカレーパンやフォアグラムース、赤いバーガーサンドなど、ダークで遊び心あふれるフードに加え、デザートにはブラックココアのシュークリームやチョコレートと赤いベリーのタルト、かぼちゃのプリンなど、秋色に染まるハロウィンスイーツが勢ぞろい。大きなかぼちゃのワゴンで提供するリゾットや華やかなパスアラウンドメニューも登場します。

さらに、昨年喝采を浴びた「STILTANGO（スティルタンゴ）」による華麗なパフォーマンスが今年も登場。橘麻衣によるヴァイオリンとAyameのピアノが奏でる生演奏が、イベントを盛り上げます。

大きな窓の外に広がるウェスティンガーデンと、重厚で格調高い様式のインテリアが美しく調和する「ザ・ラウンジ」の幻想的な空間で、一年にたった一度だけの“非日常”を体験するハロウィンイベントです。

また、ハロウィンナイトにふさわしいイベントとして、アフタヌーンティー招待券やギフトセットなど、スペシャルプレゼントが当たる“ラッキードロー”イベントも実施します。

ハロウィンナイトの会場「ザ・ラウンジ」- 開催日：2025年10月31 日（金）- 時間：19:00開場 19:30開演- 料金：\17,500（税・サービス料込）- 場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）- ドレスコード：Black ＆ Amber- ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve(https://www.tablecheck.com/shops/westin-tokyo-lounge/reserve?menu_lists=68cb97403afc5789e2711501)

メニュー：

〇ドリンク

「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」他

赤・白ワイン、ソフトドリンクを含むフリーフロー

〇ハロウィンスペシャルフード「Luxury Bite」

上段：

・黒いロールのトマトカレーパン

・フォアグラのムース ビーツの煌めき

・ブラックソーセージロール

・ポークパテとレタスの赤いバーガーサンド

・赤いササミスティック

中段：

・黒いパスタサラダ

・かぼちゃのプリン

・小エビとピメントのマリネ

・カリフラワームースと赤いコンソメのジュレ

・カマンベールチーズとカシスのキッシュ

下段：

・ブラックココアをまとったシュークリーム

・チョコレートと赤いベリーのタルト

・赤いベリーのムース クランベリーゼリー

パスアラウンド：

・レッドピザ “マルゲリータ”

・かぼちゃのリゾット（大きなかぼちゃのワゴン）

ハロウィンスペシャルフード「Luxury Bite」（イメージ）

〇ハロウィンスペシャルデザートギフトBOX

・黒い焼き菓子

・赤い焼き菓子

・かぼちゃとおばけのクッキー

・おばけメレンゲ

・木の実のフィナンシェ

＜“ラッキードロー”イベント＞

スペシャルプレゼントが当たるラッキードローを実施。ハロウィンナイトならではの“大人の楽しみ”をご用意いたします。

・2組4名様：MHD×ウェスティンホテル東京のギフトセット（シャンパーニュボトル含む）

・2組4名様：アフタヌーンティー招待券

＜パフォーマンス＞

・STILTANGO (足長パフォーマンス)

・ヴァイオリン＆ピアノの生演奏

ヴァイオリン：橘 麻衣／ピアノ：Ayame

ご予約・お問い合わせ：

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」Tel.03-5423-7287

HP : https://www.theloungetokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。