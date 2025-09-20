賞金総額1,220万円『3150×LUSHBOMU MC BATTLE vol.2』国内TOPレベルの賞金を懸けて競い合うフリースタイルラップバトル！第2回開催決定！！
賞金総額1,220万。今回の優勝賞金680万は誰の手に!? ぜひご注目ください！
賞金総額1,220万円という国内でも高額の賞金を懸けたフリースタイルラップバトルとして、大きな注目を集めた前回大会から約6ヶ月。この度、第2回大会の開催が決定しましたことをお知らせいたします。
開催日程は2025年9月27日(土)、会場はTOKYO FMホール。賞金総額1220万円、優勝賞金680万円、前回と同様に32名のトーナメント・ドローで行われる、熱いフリースタイルラップバトルとなります。
新たにトーナメントに加わるのは「梵頭」「輪入道」「ID」など、レジェンドやフリースタイルダンジョン歴代モンスターたち。
前回決勝で敗れたK-rushのリベンジに期待！
優勝賞金680万円！連覇を目指す第一回大会覇者ミメイ！
ディフェンディングチャンピオンでもある第一回大会優勝者「ミメイ」は、新たにトーナメントに参戦する猛者たちに対して、どんな戦いを魅せるのか？
また、前回の本戦出場者、「K-rush」「SIMON JAP」「よんろく」「Ry-lax」「NAIKA MC」「Sitissy luvit」「楓」の7名も、虎視眈々とリベンジを狙う。
本気のMCバトルにふさわしい優勝賞金680万円！勝ち上がるごとに積み重なる賞金とベストバウト！
9月27日(土)、TOKYO FMホールにて開催。当日の入場無料です。
日本最高峰のラップバトルに、ぜひご期待ください！
イベント名：3150×LUSHBOMU MC BATTLE vol.2
開催日：2025年9月27日(土)＜入場無料＞
開催場所：TOKYO FMホール
東京都千代田区麹町1-7 エフエムセンター2F
半蔵門線「半蔵門駅」1（閉鎖中）・2・6 徒歩約3分
有楽町線「麹町駅」1・2番出口より徒歩約6分
※一般駐車場はございません
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜賞金＞
賞金総額：\12,200,000 / 優勝賞金：\6,800,000
＜司会＞
DOTAMA
＜審査員長・特別審査員＞
呂布カルマ / FORK(ICE BAHN)
＜BATTLE DJ＞
DJ YANATAKE
＜ライブ配信＞
Travel TVにて当日16:30より＜無料＞生配信開始予定
https://era.travel.gr.jp/Page/lushbomu/3150LUSHBOMU_MC-BATTLEvol2/
＜トーナメント参加MC＞
レジェンドから新進気鋭のラッパーまで、最高のチャレンジャー32名が競い合う日本屈指のMCバトル！乞うご期待！
＜賞金積み上げルール＞
国内最高峰の優勝賞金680万を掴み取るMCは誰なのか！ お見逃しなく！
＜無料生配信決定！Travel TVにて＞
Travel TVにて当日16：30より生配信開始予定です。ご視聴は無料です。下記のリンクからぜひご覧ください。
https://era.travel.gr.jp/Page/lushbomu/3150LUSHBOMU_MC-BATTLEvol2/
会場に行けない方は、ぜひパソコン、スマホ、タブレットにてお楽しみください！