賞金総額1,220万円『3150×LUSHBOMU MC BATTLE vol.2』国内TOPレベルの賞金を懸けて競い合うフリースタイルラップバトル！第2回開催決定！！

賞金総額1,220万円という国内でも高額の賞金を懸けたフリースタイルラップバトルとして、大きな注目を集めた前回大会から約6ヶ月。この度、第2回大会の開催が決定しましたことをお知らせいたします。

開催日程は2025年9月27日(土)、会場はTOKYO FMホール。賞金総額1220万円、優勝賞金680万円、前回と同様に32名のトーナメント・ドローで行われる、熱いフリースタイルラップバトルとなります。

新たにトーナメントに加わるのは「梵頭」「輪入道」「ID」など、レジェンドやフリースタイルダンジョン歴代モンスターたち。

前回決勝で敗れたK-rushのリベンジに期待！優勝賞金680万円！連覇を目指す第一回大会覇者ミメイ！

ディフェンディングチャンピオンでもある第一回大会優勝者「ミメイ」は、新たにトーナメントに参戦する猛者たちに対して、どんな戦いを魅せるのか？

また、前回の本戦出場者、「K-rush」「SIMON JAP」「よんろく」「Ry-lax」「NAIKA MC」「Sitissy luvit」「楓」の7名も、虎視眈々とリベンジを狙う。

9月27日(土)、TOKYO FMホールにて開催。当日の入場無料です。

イベント名：3150×LUSHBOMU MC BATTLE vol.2

開催日：2025年9月27日(土)＜入場無料＞

開催場所：TOKYO FMホール

東京都千代田区麹町1-7 エフエムセンター2F

半蔵門線「半蔵門駅」1（閉鎖中）・2・6 徒歩約3分

有楽町線「麹町駅」1・2番出口より徒歩約6分

※一般駐車場はございません

＜賞金＞

賞金総額：\12,200,000 / 優勝賞金：\6,800,000

＜司会＞

DOTAMA

＜審査員長・特別審査員＞

呂布カルマ / FORK(ICE BAHN)

＜BATTLE DJ＞

DJ YANATAKE

＜ライブ配信＞

Travel TVにて当日16:30より＜無料＞生配信開始予定

https://era.travel.gr.jp/Page/lushbomu/3150LUSHBOMU_MC-BATTLEvol2/

＜トーナメント参加MC＞

レジェンドから新進気鋭のラッパーまで、最高のチャレンジャー32名が競い合う日本屈指のMCバトル！乞うご期待！

＜賞金積み上げルール＞

＜無料生配信決定！Travel TVにて＞

https://era.travel.gr.jp/Page/lushbomu/3150LUSHBOMU_MC-BATTLEvol2/

会場に行けない方は、ぜひパソコン、スマホ、タブレットにてお楽しみください！