『大洗町誕生70周年記念 ブルーインパルス展示飛行』×『大洗海上花火大会』イベント記念グッズ登場＆トークショー開催決定！

一般社団法人大洗観光協会『大洗町誕生70周年記念 ブルーインパルス展示飛行』×『大洗海上花火大会』イベント記念グッズ、2025年9月27日（土）11時より、大洗マリンタワー前広場の特設テントにて販売

一般社団法人大洗観光協会（本社：茨城県大洗町／会長：大里明）は、大洗町誕生70周年を記念して開催される、日本が誇る航空自衛隊アクロバットチーム『ブルーインパルス』の展示飛行と、過去最多18,000発の打ち上げとなる『大洗海上花火大会』がコラボしたイベント記念グッズを発表。

2025年9月27日（土）11時より、大洗マリンタワー前広場(https://maps.app.goo.gl/5EEVu8hyaxmLVvgx8)の特設テントにて販売いたします（17時頃まで／完売次第終了）。

■大洗海上花火大会2025概要

2025年9月27日12時開場！大洗海上花火大会2025～千櫓祭～- 日程：2025年9月27日（土）※荒天時に中止の場合、花火のみ翌日に順延※花火打上の開催可否決定は前日9月26日（金）15時- 時間：イベント会場開場12時花火打ち上げ：18時～19時30分終了予定- 発数：18,000発- 会場：大洗サンビーチ(https://maps.app.goo.gl/YCDt1PxD4dcF28iG7)（茨城県東茨城郡大洗町大貫町地先）※大洗鹿島線 大洗駅(https://maps.app.goo.gl/XkWMi4fNYoY96eMX7)より徒歩20分程度※花火大会当日の町内駐車場は［アキッパ(https://akippa.com/oarai-hanabi/)］にて、すべて事前予約制

今年の大洗海上花火大会では、史上最多となる18,000発の花火が打ち上がります。

この壮大な演出を手掛けるのは、内閣総理大臣賞 最多21回の受賞歴を誇る『野村花火工業(https://oarai-senyagura.com/nomurahanabi)』。

胸に響く大輪の花火を、ぜひ会場でお楽しみください。

■商品ラインナップ

『大洗町誕生70周年記念 ブルーインパルス展示飛行』×『大洗海上花火大会』イベント記念グッズラインナップ

イベント記念グッズは大洗海上花火大会とコラボした商品に加え、愛好家の多いパッチ（ワッペン）やステッカー、Tシャツは今回展示飛行を行う『T-4 ブルーインパルス』の30周年も記念したコラボデザインとなっています。

- パッチ（ワッペン） 1,800円（税込）- フラッグキーホルダー 1,200円（税込）- 缶バッジ 200円（税込）- クリアファイル（2種類） 各300円（税込）- ステッカーセット 1,200円（税込）- スポーツタオル 2,500円（税込）- Tシャツ（サイズ4種類／S～XL） 3,800円（税込）

※一部の商品画像はイメージとなります。

※Tシャツはサイズごとに数に限りがあります。

また、イベント記念グッズの販売と同時に、文林堂『月刊 航空ファン』の各種カレンダー（2026年版）も販売します。

■ブルーインパルス展示飛行 開催記念トークショーも決定！

■本リリースに関するお問い合わせ

文林堂（月刊 航空ファン）新作カレンダー各種- 【文林堂】航空自衛隊ブルーインパルス カレンダー2026 1,800円（税込）- 【文林堂】航空ファン ブルーインパルス 卓上カレンダー2026 1,000円（税込）- 【文林堂】航空自衛隊 航空機カレンダー2026 2,000円（税込）ブルーインパルス展示飛行 開催記念トークショー決定！大洗マリンタワー前広場のステージにて12時～12時45分予定

一般社団法人大洗観光協会

【グッズ販売＆トークショー告知ページ】

https://www.oarai-info.jp/event/postid_8408/

事務局：029-266-0788

・公式サイト：https://www.oarai-info.jp/

・公式X（旧：Twitter）：https://x.com/oaraitourist

・公式Instagram：https://www.instagram.com/oaraitourist/

■著作権表記

ブルーインパルス写真：

・Koku-Jieitai Japan Air Self-Defense Force (C) JASDF

・Photo : KOKU-FAN, BUNRINDO Co., Ltd.

花火写真：

・photographer yuhei ueda