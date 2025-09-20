Xで5,300万インプレッション！『ゴミカスアイドル更生させないと私が死ぬ １』2025年9月20日発売！

Xで5,300万インプレッション超えのハイテンションコメディ＆サスペンス『ゴミカスアイドル更生させないと私が死ぬ』コミックス第1巻が本日2025年9月20日（土）に発売されました。


ついに単行本化された話題の本作をぜひご覧ください！




『ゴミカスアイドル更生させないと私が死ぬ 1』

【著者】なんぽ


【発売日】2025年9月20日（土）


【定価】1,100円 （本体1,000円＋税）


【あらすじ】


超人気アイドルグループ──メンバー全員ガチモンのクズ!!


アイドルグループのマネージャーになった私。


酒カスだの、ギャンブル狂だの、元鬼枕ホストだの……メンバー全員、クズすぎる！


けれど、メンバーを絶対更生させないといけない理由が！


実は私はループして２周目──前の人生ではメンバー全員が殺された事件に巻き込まれ、私も死んでしまって……。


今度こそはこのクズたちを更生させて絶対生き残ってやる！





