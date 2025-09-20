Xで5,300万インプレッション！『ゴミカスアイドル更生させないと私が死ぬ １』2025年9月20日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、コミックス『ゴミカスアイドル更生させないと私が死ぬ 1』を、本日9月20日(土)に発売しました。

Xで5,300万インプレッション超えのハイテンションコメディ＆サスペンス『ゴミカスアイドル更生させないと私が死ぬ』コミックス第1巻が本日2025年9月20日（土）に発売されました。

ついに単行本化された話題の本作をぜひご覧ください！

『ゴミカスアイドル更生させないと私が死ぬ 1』

【著者】なんぽ

【発売日】2025年9月20日（土）

【定価】1,100円 （本体1,000円＋税）

【あらすじ】

超人気アイドルグループ──メンバー全員ガチモンのクズ!!

アイドルグループのマネージャーになった私。

酒カスだの、ギャンブル狂だの、元鬼枕ホストだの……メンバー全員、クズすぎる！

けれど、メンバーを絶対更生させないといけない理由が！

実は私はループして２周目──前の人生ではメンバー全員が殺された事件に巻き込まれ、私も死んでしまって……。

今度こそはこのクズたちを更生させて絶対生き残ってやる！

▶️コミックス1巻 書誌情報はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000677/

▶️コミックス1巻 ご購入はこちら

https://amzn.asia/d/9VS7U4c

コミックス1巻 購入特典情報

◇紙書籍ご購入の先着特典

・アニメイト A5サイズビジュアルボード

詳細はこちら：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3190651/

・メロンブックス／フロマージュブックス

B6まんがリーフレット

詳細はこちら：https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3113095

・ゲーマーズ L判ブロマイド

詳細はこちら：https://www.gamers.co.jp/products/privilege_detail.php?id=908904&pmd=2(https://www.gamers.co.jp/products/privilege_detail.php?id=908904&pmd=2)

・とらのあな イラストカード

詳細はこちら：https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012723061/

◇有償特典

・メロンブックス／フロマージュブックス

アクリルスタンドフィギュア付フロマージュブックス限定版

詳細はこちら：https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3164453