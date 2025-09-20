乃木坂46『乃木坂46 39thSGアンダーライブ』の模様を「ABEMA PPV」にて2025年10月9日（木）18時30分より生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」（アベマペイパービュー）にて乃木坂46『乃木坂46 39thSGアンダーライブ』の模様を、2025年10月9日（木）18時30分より生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを9月20日（土）12時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」で生放送が決定した乃木坂46『乃木坂46 39thSGアンダーライブ』は、人気女性アイドルグループ・乃木坂46 の39枚目シングル『Same numbers』に収録されるアンダー楽曲「不道徳な夏」を歌唱するメンバーによる待望のライブです。センターを務めるのは、4期生の金川紗耶さん。「真夏の全国ツアー2025」では、7月12日の静岡公演からセットリストに加わり、明治神宮野球場でのファイナル公演まで、アンダー曲のセンターとしてステージを熱く盛り上げてきました。今回お披露目となる「不道徳な夏」は、パフォーマンスに定評のある金川さんにふさわしい、リズム感あふれるダンスナンバー。これまでのアンダー楽曲にはなかった新しい一面を感じさせる仕上がりにぜひご期待ください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年9月20日（土）12時からチケットの販売（※1）を開始し、3,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。乃木坂46の熱気あふれるライブをぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途400円の手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。

（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／乃木坂46『乃木坂46 39thSGアンダーライブ』生放送概要

▼出演者

乃木坂46

伊藤理々杏、岩本蓮加、奥田いろは、金川紗耶、⿊見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、田村真佑、林瑠奈、松尾美佑、⽮久保美緒、吉田綾乃クリスティー

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。休演情報は公式サイトの公演特設ページをご確認ください。

▼配信日時

2025年10月9日（木）18時30分開演（放送開始17時30分～）

▼リピート配信

2025年10月12日（日）19時開演 （放送開始18時～）

▼視聴料金

3,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

2025年9月20日（土）12時～2025年10月12日（日）19時

▼放送URL

https://abema.tv/live-event/4b00fc0d-74f8-41a6-89fb-2e64e55cadfe

▼リピート配信URL

https://abema.tv/live-event/4e39c7b9-8e7e-47be-aa03-f131827d7c7c

※画像をご使用の際は、【(C)乃木坂46LLC】のクレジット表記をお願いいたします。