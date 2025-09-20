【日本企業初の共同出展】「XPONENTIAL 2026 ジャパンパビリオン」出展募集オンライン説明会を10/6（月）、9（木）に開催

株式会社スペースワン

2026年5月11日～14日、米国・デトロイトで開催される国際自律走行・無人システム展「XPONENTIAL 2026」で、初となる「ジャパンパビリオン」の設置を企画します。

株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン（本社：東京都千代田区）は、3年連続で同展示会に出展している株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市）を運営協力パートナーとして、パビリオン参加企業の募集を開始し、出展を検討する企業向けオンライン説明会を10月6日（月）、9日（木）の18:00より開催します。

注目が集まっているXPONENTIAL2026

XPONENTIALは、AUVSI（国際無人システム協会）とメッセ・デュッセルドルフ・ノースアメリカが主催する、世界最大級の自律走行・無人システム関連の展示会です。2025年は世界500社以上が出展し、7,000名を超える業界関係者が来場しました。

2025年の様子Amazonなど大手企業も出展日本ブースは注目度が高い

今回、XPONENTIAL2026@デトロイトでは初となる日本企業が共同で出展する「ジャパンパビリオン」を設置し、世界に向けて「Japan」としてのプレゼンスを高めます。パビリオン出展により、個別出展では得られない集客効果やネットワーキングの機会が期待できるほか、パッケージブースの利用により、初めて海外展示会に挑戦する企業も準備が容易になります。

オンライン説明会 概要

ブースはイメージです。変更となる場合があります

日時：2025年10月6日（月）、9日（木）各日18:00～（約30分）

方法：オンライン配信（Zoom）

内容：・XPONENTIALの概要

・ジャパンパビリオン初開催の意義とメリット

・募集要項（応募条件、費用、出展概要、締切、スケジュールほか）

・質疑応答など

対象：海外の展示会出展に興味がある企業

※参加は無料、事前申込。視聴URLはお申し込みの方に別途ご案内します

申込：以下のフォームよりお申し込みください

説明会参加申し込みフォーム :https://forms.gle/2wF6fNVighvyThCX6

ぜひ私たちと一緒に、世界へ“Japan”を発信しましょう！

主催・運営協力

主催：株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

運営協力：株式会社スペースワン

本件に関するお問い合わせ先

株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

担当：秋庭

TEL：03-5210-9951

E-mail：akiba@messe-dus.co.jp

株式会社スペースワン

担当：大谷

TEL：03-5812-4694

E-mail：uwd@spacexone.com