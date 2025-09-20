伊豆のフレンチ懐石【伊勢海老ディナー】お造り、ブイヤベース、ソテー × 鮑 × 金目鯛 × ワインペアリング

株式会社H.P.D.コーポレーション「伊勢海老ディナー」イメージ

東伊豆の静かな北川温泉の高台から海を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、伊勢海老漁の解禁を記念したワンランク上のディナーコースとワインのマリアージュを愉しむ、贅沢な大人のグルメ旅プランをご用意しました。

チェックイン後のおもてなし

「アフタヌーンティー」イメージ

チェックイン後は、目の前でシェフが焼き上げるパンケーキのアフタヌーンティーをどうぞ。

絶景を浴びる露天風呂

露天風呂「碧海（へきかい）」

お好みの色浴衣に着替えたら、刻一刻と変化する、海と空と緑に囲まれた露天風呂で、自家源泉かけ流しの湯を堪能。海を望むガーデンでアペリティフをいただいたあとは、お待ちかねのディナーです。

お箸でも気取らずにいただけるフレンチ懐石「フォーシーズン」

レストラン「フォーシーズン」イメージ

9月に漁が解禁される伊勢海老を、繊細な日本料理と融合するフレンチ懐石コースでいただきます。旬の伊勢海老は、お造り、ソテー、旨味がたっぷり凝縮された吉祥オリジナルのブイヤベースでご堪能ください。

大人のワインペアリング

「ワインペアリング」イメージ

お料理に合わせたワインペアリングの5グラス、シャンパンや赤・白ワイン、日本酒をどうぞ。和と洋のマリアージュを嗜み、贅沢なディナータイムを。

日が落ちると幻想的な夜に

露天風呂「碧海（へきかい）」

アフターディナーには、昼とは違う絶景、星空と月明かりが美しい露天風呂へ。

空と海が溶け合うパノラマを

翌日は、目覚めにふさわしい爽快な景色が広がる、朝湯もおすすめです。

やっと涼しくなってきた秋、ココロもカラダも潤す旅へ

温泉大浴場「和月（わげつ）」

厳しい酷暑を乗り切った自分へのご褒美に、秋の訪れを感じる伊豆の推し伊勢海老グルメと自家源泉かけ流しの湯に癒される旅はいかがでしょうか。

【伊勢海老ディナー】海のご褒美 ☆ 旬の伊勢海老とワインのマリアージュ贅沢グルメプラン

＜期間＞ 2025年10月1日～2026年3月31日 ＊3日前までに要予約

＜料金＞ ご一泊夕・朝食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）

・42,000円～（2名1室）

・40,000円～（3名1室）

・39,000円～（4名1室）

＊海を望む和室

＜夕食＞ お箸でいただけるフレンチ懐石「伊勢海老コース」

＜朝食＞ 地産地消の和食膳 or 鉄板ブレックファースト

＜内容＞

・ワンランク上の伊勢海老ディナーコース

・お料理に合わせたプレミアムワインペアリング

■フレンチ懐石「伊勢海老コース」（お品書き例）

・アミューズ：静岡産地鶏のオレンジ煮 茸のマリネ添え ポークテリーヌ トリュフの香り

・前菜：旬の山海の幸3種盛り合わせ

・造り：伊勢海老、蒸し鮑、旬の地魚3種盛り

・魚料理：金目鯛のソテー（10月～12月）

・進肴：鮑のワイン蒸し（10月～12月）

・伊勢海老料理：伊勢海老のブイヤベース アイオリ添え

・サラダ：冷製伊勢海老のポシェとリーフ野菜、自家製ピクルスのヴィネグレット キャビア添え

・お好みのメインディッシュを一品お選びください １.伊勢海老半身のソテー ２.黒毛和牛リブロース ３.静岡県産白糸ポーク肩ロース ４.天城産鹿肉のロティー ５.天城軍鶏肉コンフィー

・食事：松茸ごはん（10月～12月）

・デザート：オリジナルデザート

■選べる朝食

「鉄板ブレックファースト」イメージ「和食膳」イメージ

・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」

・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しいこだわりの「和食膳」

■フランス料理体験教室

「金目鯛のポシェ」イメージ「ワンボウルクッキング」イメージ

シェフ直伝のオリジナル料理教室を開催。作った料理はランチとしてお召し上がりください。

・金目鯛のポシェ：月・水・金・日曜

・ワンボウルクッキング：火・木・土曜

・時間：11時～13時

・参加料金：3,000円

■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし（ご宿泊者無料）

「アペリティフ」イメージ「ナイトスイーツ」イメージ

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・アペリティフテラス（15:30～17:00）

・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）

・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:30）

・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）

・選べる色浴衣＆パジャマ

・オリジナルアロマポット＆オイル、ネイルケアセット他

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝いなどの記念日、連泊にはランチ特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

【吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）】 全30室

静かな海沿いの北川温泉の高台から、海に昇る朝日と満月が描く光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビューの大人の隠れ家リゾート。露天風呂からは、空と海の青が溶けあう絶景をご覧いただけます。

鉄板焼「青竹（あおたけ）」イメージ「吉祥スパ」イメージ

フレンチ懐石と本格的な鉄板焼レストラン、タラソテラピーと伊豆大島椿オイルの「吉祥スパ」、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、非日常の旅をお過ごしください。記念日のお祝いや連泊にはランチの特典ほか、無料のおもてなしが好評です。伊豆熱川駅から無料の定時送迎バスで約10分。

