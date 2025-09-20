カルチュア・コンビニエンス・クラブ、40周年を迎えました

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）は、2025年9月20日（土）に創立40周年を迎えました。「世界一の企画会社」をビジョンに掲げてきた私たちは、「企画」を通じて新しいライフスタイルを提案し、それを社会のインフラとして広げてまいりました。この40年、多くのお客さまやパートナー、仲間たちとの出会いが、CCCの成長と挑戦の原動力となりました。これからも企画の力で、文化と暮らしをより豊かにする未来を皆さまとともに創造してまいります。

CEO’s Message｜代表取締役社長兼CEO 高橋 誉則

40年前、カルチュア・コンビニエンス・クラブは「新しい生活スタイルの情報を提供する拠点」として、大阪府・枚方に32坪の蔦屋書店を開業しました。それが、私たちの原点です。

以来、私たちは「世界一の企画会社」をビジョンに掲げ「カルチュア・インフラを、つくっていくカンパニー。」として、本、音楽、映画に代表されるエンタテイメント領域、ポイントを起点としたデータベースマーケティング領域、図書館をはじめとする公共施設プロデュースや地域創生領域、そしてリニューアルしたSHIBUYA TSUTAYA、SHARE LOUNGEやOlive LOUNGEなどの空間体験価値プロデュース領域まで時代の変化に寄り添いながら、挑戦を重ねてきました。

CCCは、これからも「企画で、世界を素敵な場所にする」を実現してまいります。

CCC40周年特設サイト

40周年を記念して、「CCC40周年特設サイト」（https://www.ccc.co.jp/40th/）を開設いたしました。特設サイトでは、これまでの40年間の歩みと未来への挑戦を発信する多彩なコンテンツをご覧いただけます。

■40 YEARS OF CCC HISTORY

創業から今日までCCCが生み出してきた数々の企画を軸に、その時代背景や社会の動きとともに紹介し、CCCが社会とどのように歩みを共にしてきたのかを振り返ります。

■トップ対談インタビュー

CCCとご一緒してきたパートナーの皆さまと高橋誉則が対談し、これまで一緒に築いてきた企画や、その時々の想いを語り合った内容をコンテンツとしてお届けします。

・株式会社オートバックスセブン 代表取締役 社長 堀井 勇吾氏

・クライン ダイサム アーキテクツ 建築家 アストリッド・クライン氏

・スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 代表取締役最高経営責任者 (CEO) 森井 久恵氏

・宮城県 多賀城市長 深谷 晃祐氏

・日販グループホールディングス株式会社 代表取締役社長 富樫 建氏

・株式会社ビッグワン 代表取締役会長兼社長 大村 一夫氏

・株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役 執行役社長 グループCEO 中島 達氏

※ 掲載順は50音順です。

■ブランドムービー

CCCは、ライフスタイルに革新をもたらす企画をインフラやプラットフォームとして提案し続けています。社員一人ひとりが挑戦者となり、文化を未来へつなぐ企画を創造していきます。その想いを込めたブランドムービーを制作しました。

■未来をつくる社員たち

CCCグループで日々生まれる「企画」が、次の時代を動かす力になる。その想いを言葉とかたちにするため、蔦屋書店や公共事業、海外事業、Vポイントなど多彩な分野で活躍する社員7人にインタビューしました。

AI増田宗昭

CCC創業者・増田宗昭の哲学や思想をもとにした「AI増田宗昭」を期間限定で特別にお披露目いたします。まるで直接対話しているかのように「AI増田宗昭」と 語ることができるこの企画を通じて、新しい体験価値を提案できることを期待いたします。

CCCはこれからもさまざまなパートナーとの連携を深めながら、共に成長し、新しい未来を築いていきたいと考えています。