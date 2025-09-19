医療・介護・福祉業界向けAIソリューションを提供するシスタ株式会社、NOW株式会社 East Ventures セゾン・ベンチャーズ 他より資金調達を実施

シスタ株式会社

医療・介護・福祉業界向けAIソリューションを展開するシスタ株式会社（本社：東京都／代表取締役：梅谷 雄紀）は、NOW株式会社 East Ventures セゾン・ベンチャーズほかを引受先とする第三者割当増資により資金調達を実施いたしました。

■背景と目的

日本は少子高齢化の進展により、医療・介護・福祉分野では人材不足と業務負担の増大が深刻な課題となっています。厚生労働省の調査では、2025年に約32万人の介護職員が不足するとされ、その規模は2040年にはさらに拡大すると予測されています。現場では依然としてアナログ業務が多く、1日2時間以上が紙の記録業務に費やされるなど、生産性の低さが課題となっています。こうした状況は離職率の上昇やサービスの質低下を招き、地域社会の持続可能性に影響を与えています。特に、日々の書類作成・管理業務や煩雑なバックオフィス業務が、経営効率と現場のケア品質の両面に大きな影響を及ぼしています。

シスタは、AIによる書類自動化やデータ一元管理ソリューションを活用し、現場職員が本来のケア業務に専念できる環境を実現するとともに、経営層には売上向上や収益改善につながる経営支援ツールを提供しています。これにより、現場の生産性向上と経営効率化を同時に実現し、業界全体の持続可能な発展に貢献します。

■資金調達の概要

今回の資金調達により、AI技術を活用した書類自動化およびデータ統合ソリューションの研究開発をさらに推進するとともに、全国の医療・介護・福祉施設への導入拡大に向けた営業・マーケティング体制を強化します。また、BPOサービスの提供領域を広げ、人材の採用・育成に積極的に投資することで、持続的なサービス品質の向上と社会課題の解決を実現してまいります。

NOW株式会社 Partner/パートナー 中島 弘貴 様

- 調達方法：エクイティ・デット調達- 調達先（敬称略、順不同）：NOW株式会社、イーストベンチャーズ株式会社、株式会社セゾン・ベンチャーズ、その他金融機関、個人投資家、- 資金用途：サービス開発、人材採用、開発、海外展開■投資先のコメント

「少子高齢化が進む日本において、介護人材不足や現場の業務効率化は社会的に喫緊の課題となっています。そのような状況下、シスタ社はテクノロジーと専門的知見を活かし、介護現場の生産性を高めると同時に、介護従事者・利用者双方にとってより良い環境を実現するソリューションの開発に挑んでいます。

梅谷さんを中心とした経営チームの豊富なビジネス経験と実行力は、介護領域に新しい変革をもたらし、日本の社会課題解決に直結する大きな力になると信じております。 シスタ社とこの挑戦をご一緒できることを大変嬉しく思い、私どもも同社の成長を最大限サポートしてまいります。」

East Ventures 村上 雄也 様

「シスタ社は介護・医療・看護領域において、全体最適を見据え、テックだけに頼らず顧客現場に入り込み、出来る部分から着実にAI自動化を進めています。これはまさに今のAIの“経験の時代”にフィットしている上、SaaSを作るのとは一段違う複雑性を踏まえた良いアプローチだと感じています。こうした本質的な最適化によって、現場がよりケアに専念できる環境が実現することを楽しみにしています。」

株式会社セゾン・ベンチャーズ 古川 雄介 様

「介護の現場を支える人たちが、もっと本来のケアに集中できる環境をつくる--そんなシスタ社の取り組みに強く共感しています。社会課題の解決にテクノロジーで挑む姿勢に期待し、今回の出資を通じてその挑戦を応援していきます。」



■代表者コメント

このたび多くの投資家よりご支援をいただき、当社の事業をさらに加速できることを大変嬉しく思います。私たちは、AIと人の力を掛け合わせることで、医療・介護・福祉業界の持続可能な発展に貢献してまいります。今後も現場の声に寄り添いながら、社会に必要とされるサービスを提供し続けるとともに、最も人材不足が深刻でDXの遅れが指摘され、日本全体の社会問題となっているこの分野に正面から立ち向かっていきたいと考えています。

- シスタ株式会社 代表取締役 梅谷 雄紀

■採用情報

シスタ株式会社では、さらなる事業成長と社会課題解決を実現するために、積極的に人材採用を行っています。AIを活用したヘルステックの最前線で、経営の効率化と現場の生産性向上に貢献する仲間を広く募集しています。

＜募集職種一覧＞

- 事業企画- 事業推進担当- CxO候補- webエンジニア- デザイナー

求人応募やご連絡はこちら(https://open.talentio.com/r/1/c/sisuta/homes/4528)

■シスタ株式会社について

シスタ株式会社は、医療・介護・福祉業界における経営課題と現場の業務負担を同時に解決するヘルステックカンパニーです。AIを活用した経営管理SaaSや業務一元化ツールを提供し、経営層には売上や収益向上につながる経営指標の見える化を、現場職員には業務効率化による生産性向上を実現しています。こうした両面からのアプローチにより、持続可能な事業運営を支援しています。

さらに、日本が直面する深刻な人材不足の課題に真正面から取り組むとともに、将来的には海外市場への展開を見据え、グローバルな医療・介護・福祉分野における課題解決にも貢献してまいります。

会社概要

設立：2010年 4月

URL：https://sisuta.co.jp/(https://sisuta.co.jp/)

名称：シスタ株式会社 / Sisuta, Inc.

設立：2024年9月24日

住所：

・東京オフィス（本社） 〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-28

・名古屋オフィス 〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

代表：梅谷 雄紀 / Yuki Umetani



