SON OF THE CHEESEとカナダのグラッフィックアーティスト・Fucciのコラボレーションアイテムが9月20日(土)にローンチ

株式会社ABCITY

SON OF THE CHEESEは、グラッフィックアーティスト・Fucciとの最新コラボレーションアイテムを9月20日（土）にローンチします。

今回のアイテムは、カナダ・トロントを拠点に活動するグラフィックアーティスト・Fucciとのコラボレーション。鮮やかな色使いとミニマルな表現が特徴のポストポップアートを通して、日常の気まずい瞬間やふとしたエロティシズムの漂う緊張感を取り込み、普遍的なものをユーモラスでエロティック、時に不条理へと変換する表現を追求。日常を少し押し広げることで、見慣れたものを再び「未知のもの」として立ち現れさせる独自のスタイルを確立しています。

今回のコラボレーションは全部で10アイテム。Fucciのグラフィックを大胆にプリントしたTシャツ、スウェット、ニット、キャップ、靴下、キーチェンやピン、そしてインテリアのグラスの展開です。SON OF THE CHEESEらしい「大人の遊び心」と、Fucciのポップなユーモアに潜む官能的な魅力が融合し、日常を鮮やかに彩るコレクションに仕上がりました。

"Walk On By""Sign Language"

コラボアイテム一覧

- Tシャツ（ホワイト / ブラック）- スウェット（ブラック / ホワイト / ピーチ）- ニット（マスタード）- キャップ- 靴下- キーチェン（2種類）- ピン- グラス（2種類）

ニットグラス

スウェット

Tシャツ

ピン

靴下





SON OFTHE CHEESE x Fucciによるコラボコレクションは、9月20日（土）正午より、SON OF THE CHEESE直営店、正規取扱店および公式オンラインストアにて販売開始予定。

Fucci Instagram: https://www.instagram.com/fucci/(https://www.instagram.com/fucci/)

Fucci 公式サイト: https://www.fucci.ca/(https://www.fucci.ca/)

SON OF THE CHEESE公式オンラインストア: https://shop.sonofthecheese.com/(https://shop.sonofthecheese.com/)

SON OF THE CHEESE公式サイト: https://sonofthecheese.com/(https://sonofthecheese.com/)

SON OF THE CHEESE Instagram: https://www.instagram.com/sonofthecheese_store/(https://www.instagram.com/sonofthecheese_store/)