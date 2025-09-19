『ブラックジャックによろしく』公式AIイラスト・動画生成ツールを公開

MotionElements Pte Ltd

動画クリエイター向け素材マーケットプレイスを運営するモーションエレメンツ（本社：シンガポール、共同経営者：マーク・サン）は、佐藤漫画製作所と公式にコラボレーションし、漫画『ブラックジャックによろしく』（作者：佐藤秀峰）の公式AIイラスト生成ツールを公開しました。

サービスURL：https://ai.motionelements.com/illustration/black-jack-color(https://ai.motionelements.com/ja/illustration/black-jack-color?utm_source=me&utm_medium=ja-des&utm_campaign=bjcpr)

＜サービスの概要＞- 「商用で安心して使える生成イラストがほしい」「イラストをかんたんに動画・アニメーション化して映像に使いたい」――といったニーズに応えるため、商用利用可能なAIイラスト、動画生成ツール- 『ブラックジャックによろしく』の作風をはじめ、様々なイラストIP／スタイルを順次提供▼生成サンプル『ブラックジャックによろしく』

▼その他スタイル生成サンプル

＜特徴＞- 商用利用OK：ビジネス利用を前提にしたライセンスで使えるAIイラスト＆動画- プロ品質を再現：プロの作風を高解像度で学習し、人物などを高精細に生成- かんたん・高速：直感的な操作で必要な素材を即時生成、制作時間を大幅短縮- 幅広い活用先：TVからWeb、プレゼン・広告・SNSまで対応できる解像度と品質■今後の展開- 公式コラボによるスタイルやIPの拡充- ビジネス利用に適した動画アニメーションテンプレートの追加■期間限定の無料キャンペーン中

無料アカウントを登録後、期間限定で100コイン提供のキャンペーン中です。ぜひこの機会にご利用ください。

■佐藤秀峰氏コメント

「どのような使い方がされるかとても楽しみです。ぜひご利用ください！」

■佐藤秀峰氏プロフィール漫画家

1973年北海道帯広市生まれ。佐藤漫画製作所代表。

代表作「海猿」、「ブラックジャックによろしく」「特攻の島」。

現在は「Stand by me 描クえもん」連載中。

2010年 漫画家による初の電子書籍販売サイト「マンガ on ウェブ」を立ち上げる。

2013年より電子書籍お取次サービス「電書バト」を運営。

著作「ブラックジャックによろしく」の二次利用フリー化など、

ネット時代における作品の二次利用、著作権の問題に積極的に取り組む。

■クリエイター募集中

イラスト生成ツールでは、ご自身の作品を登録することで利用者が使用されるたびに報酬を還元できるサービスとなっております。もしご自身の作品をご登録希望の場合は、下記フォームに詳細を記載の上ご応募ください。

応募フォーム：https://forms.gle/zt7Qu5pVRGWQ9Mhw6

■MotionElements（モーションエレメンツ）会社概要

社名：MotionElements Pte. Ltd.

事業内容：動画・音楽・画像・テンプレート等のロイヤリティフリー素材マーケットプレイスの運営および生成AIサービスの提供

日本オフィス：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB 5F

シンガポール本社：20 McCallum Street #19-01 Tokio Marine Centre Singapore 069046

URL：https://www.motionelements.com/

■本件に関するお問い合わせ先

モーションエレメンツ 広報担当

E-mail：marketing@motionelements.com（日本語対応可)

※『ブラックジャックによろしく』は佐藤秀峰氏の作品です。本文に記載の各社名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。利用可否・条件は当社利用規約等に準じます。