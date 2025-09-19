飛騨のバンブーランプが全客室を彩る―9月19日（金）リブランドの「KOKO HOTEL 飛騨高山」。飛騨バンブーランプアーティスト・OITA氏とコラボレーション

ポラリス・ホールディングス株式会社

ポラリス・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田口洋平）の子会社である株式会社ミナシアが運営する「KOKO HOTEL 飛騨高山」は、2025年9月19日（金）に同社のブランド統合に伴い、「ホテルウィングインターナショナル飛騨高山」からリブランドしました。

これを記念し、地元バンブーランプアーティストとのコラボレーションを実現し、飛騨高山の暖かい竹灯りでお客様をお迎えいたします。

公式WEBサイト：https://www.hotelwing.co.jp/hida-takayama/

KOKO HOTEL 飛騨高山では、この度、映画や商業施設への作品提供でも知られる飛騨のバンブーアーティスト・OITA氏とのコラボレーションが実現し、全客室にバンブーランプを設置いたしました。

この取り組みは、OITAさんに手ほどきを受けてスタッフがバンブーランプ作りを体験し、ホテルエントランスに飾られた作品を当ホテル支配人の奥田晋一が見て感銘を受けたことがきっかけで始まりました。支配人の奥田から「当ホテルのすべての客室を、OITAさんの作品で彩り、お泊まりのお客様に地域を感じていただきたい」という熱い想いを伝え、無償提供という形で今回のコラボレーションが実現しました。

バンブーランプが織りなす幻想的で温かい光が、お客様に非日常の癒しをご提供します。

HIDA BAMBOO LAMP ARTIST OITA プロフィール

飛騨高山の竹やぶから手作業で切り出したオーガニック竹材を使い、一本一本完全手作りでバンブーランプを仕上げるアーティスト。

2026年夏完成予定の映画「仏師-BUSSHI-」にも作品提供。

高山の古い町並みにある飛騨高山まちの体験交流館の竹ランプ作り体験の代表を務める



【ホテル概要】

名称 ：KOKO HOTEL 飛騨高山

住所 ：〒506-0008 岐阜県高山市初田町2丁目51番地

交通 ：JR高山本線「高山駅」東口より徒歩5分

客室数 ：全139室

電話番号 ：0577-35-1300

■株式会社ミナシアについて

会社名：株式会社ミナシア（minacia co., Ltd.）

所在地：東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3階

代表者：代表取締役社長 下嶋 一義

事業内容：ホテル・レストランの経営、企画、運営ならびに管理

ホテル・レストランの運営に関するコンサルティング業務

URL： https://minacia.jp/