【定山渓 鹿の湯】サークル型サウナ『円式』の第一期改修工事が完了

株式会社ホテル鹿の湯サークル型サウナ『円式』

温泉と旅の楽しさを伝える現代の湯治宿『定山渓 鹿の湯』では、大浴場にあるサークル型サウナ『円式』の第一期改修工事を2025年9月19日（金）に完了いたしました。

今回の改修でサウナ室の座面が増え二段から三段構えとなり、サウナ室の天井と最上段の座面距離が110cmに縮まりました。これによりロウリュの蒸気を最大限に浴びることができる座席、通称『修羅席』が誕生。ikiストーブが生み出す極上のロウリュ浴をご体感ください。

今回の改修について

2022年に誕生したサウナ・鹿の蒸。お陰様でオープン以来多くのお客様にご利用いただいておりましたが、一方で一部の座面や土台に痛みが生じておりました。今回の改修ではその箇所の補修を行い施設の安全性を確保しつつ、ikiストーブが生み出す極上のロウリュをより体感していただきたいという思いを込め、一部の座面を増やし三段構えといたしました。

最上段の座面からサウナ室の天井までの距離は110cmに設定。これは成人男性が座った時の頭の先から拳で約二つ分の高さで、当館が考えるロウリュ浴に最も適した距離です。

この高さは当館もう一つのサウナ『段式』の最上段で採用しており、昇り龍のごとく立ち昇るロウリュを全身で受け止めることができるこの席は、いつからか『修羅席』と呼ばれるようになりました。この修羅席をサウナ 円式では2箇所ご用意。サウナ初心者も上級者も、その日の体調や好みに合わせた段でロウリュ浴をお楽しみください。

日帰り入浴 インフォメーション

円式側浴場イラスト

■午前営業

【営業時間】6:00～9:30（8:30 受付終了）

【利用浴場】サークル型サウナ『円式』は男性側

【入浴料金】大人 1,000円／小学生 500円（税込）※フェイスタオル／バスタオル無料

■午後営業

【営業時間】13:00～21:00（20:00 受付終了）

【利用浴場】サークル型サウナ『円式』は女性側

【入浴料金】大人 1,500円／小学生 750円（税込）※フェイスタオル／バスタオル無料

※営業時間は日によって変わる場合があります。詳細は鹿の湯ホームページをご確認ください。

■注意事項

・当館では刺青（入れ墨）、タトゥーをされている方のご入浴をお断りしております

・浴場内には階段がございます。足のご不自由なお客様・小さなお子様連れのお客様はご留意ください。

・お食事、広間のご用意はしておりません。

定山渓 鹿の湯

札幌市中心部より車で約50分。定山渓温泉 湯の町中央に建ち、国立公園の山々と豊平川を望むことができる。定山渓随一の名湯と本格サウナを有する全170室の鹿の湯。和の華やかな設えと北国の感性が美しく綾なす全77室の花もみじ。また施設の中央には卓球ラウンジや屋外プールなど滞在を彩る様々な施設が集う。

・所在地：〒061-2303 北海道札幌市南区定山渓温泉西3-32

・施設規模：鹿の湯 170室 花もみじ 77室

・アクセス：JR札幌駅よりじょうてつバス「湯の町」停留所より徒歩2分（約70分）

・車の場合：札幌中心部より国道230号線を定山渓方面へ（約50分）

・URL：https://shikanoyu.co.jp

・電話番号：011-598-2311（代表）

・経営企業：株式会社ホテル鹿の湯