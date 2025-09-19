フロレスタのコラボドーナツ★2025年9月20日からBanG Dream!『夢限大みゅーたいぷ』とのコラボドーナツが登場！からだにやさしくおいしい自然派ドーナツ専門店フロレスタ
株式会社フロレスタ（本社：大阪府堺市／代表取締役社長：櫻井睦）は、2025年9月20日（土）～ 10月30日（木）の期間限定で一部店舗及びオンラインストアにて「夢限大みゅーたいぷ コラボドーナツ」を販売いたします。
自然な素材にこだわるドーナツ専門店「フロレスタ」に、「夢限大みゅーたいぷ コラボドーナツ」が登場します。メンバーの藤都子さん描きおろしのドーナツイラストを、フロレスタのドーナツ職人が再現いたしました。
ご購入者様には、藤都子さん描きおろしイラストを限定ステッカーにしてプレゼントいたします。※1
見てかわいい、食べておいしい、とっておきのコラボドーナツは、ひとつひとつ丁寧に手づくりしていて、フロレスタのドーナツの特徴である保存料や合成着色料は今回の商品にも一切使用しておりません。
鮮やかな彩りの商品をぜひお召し上がりください。
※1 限定ステッカーにつきましては、数量限定のためなくなり次第終了となります。
■商品詳細
夢限大みゅーたいぷ コラボドーナツ
販売期間
2025年 9月 20日（土）～ 10月30日（木）
商品（全5種）
・夢限大みゅーたいぷ コラボドーナツ 仲町あられ
・夢限大みゅーたいぷ コラボドーナツ 宮永ののか
・夢限大みゅーたいぷ コラボドーナツ 峰月律
・夢限大みゅーたいぷ コラボドーナツ 藤都子
・夢限大みゅーたいぷ コラボドーナツ 千石ユノ
販売価格
おひとつ 税込 540yen（テイクアウト時の価格）
■限定ステッカー
1お会計につき、コラボ商品を含む1,000円（税抜）以上のご購入で1枚ステッカーをプレゼントいたします。
【画像】＊数量限定のため、なくなり次第終了となります。
■取り扱い店舗
【関東】高円寺店
【東海】イオンタウン各務原店
【関西】南海なんば駅店、北花田店
ショップリスト https://www.floresta-doughnuts.jp/shop/
＊販売期間中、店舗によっては開店直後であっても商品のご用意が出来ていないこともございます。
＊ご予約、お取り置きなど詳しくは各店舗にお問い合わせください。
＊常温/冷凍販売は店舗により異なります。
＊ドーナツはひとつひとつ丁寧に手作りしておりますので数に限りがございます。
誠に恐れ入りますが、品切れの場合はご容赦ください。
■おとりよせ
フロレスタオーガニックストア https://floresta-ec.jp/
予約販売開始日 2025年 9月19日（金）※受注スタート時刻は告知後となります
（受注終了日時 10月 30日（日） 23時59分）
＊数量限定のため、受注終了日前でも予約上限になり次第受付を終了いたします。お早めにご注文ください。
＊商品は、9月 20日（土）より順次発送いたします。
＊手作りのため、受け取り日時の指定ができません。あらかじめご了承ください。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21411/table/201_1_904c0b1bfc7a80f5d74d142a3bf4806e.jpg?v=202509200255 ]
「バンドリ！」から生まれた、夢(バーチャル)と現実(リアル)を飛び越える運命共同体(バンド)、「夢限大みゅーたいぷ」（通称「ゆめみた」）。バンドメンバーは、Vo. 仲町あられ、Gt. 宮永ののか、Gt. 峰月律、Key. 藤都子、DJ&Mp. 千石ユノの5名で構成。オリジナル楽曲や歌ってみたのリリース、各メンバーのYouTubeチャンネルでのライブ配信など精力的に活動中。
(C)BanG Dream! Project
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21411/table/201_2_05fa3a5ebb83eb032080f78b93c54299.jpg?v=202509200255 ]
フロレスタは、北海道産小麦粉や国産大豆の無調整豆乳など素材にこだわり、お店で一つひとつ丁寧に揚げているドーナツ専門店です。一番人気である「プレーンドーナツ」はいつでも揚げたてを提供しています。小さなお子さまからご年配の方まで幅広い層の方々に親しまれています。どの製品も日持ちさせるための防腐剤・保存料などは一切使用しておりませんので、からだに優しく安心です。そのため、できるだけ早くお召し上がりいただき、保存される場合は冷凍をおすすめしています。 自然解凍で美味しくお召し上がりいただけます。
- 小麦粉・・・ポストハーベストの心配の少ない北海道産の小麦を使用。すべて江別製粉さんより仕入れています。食感と風味にこだわって薄力粉と全粒粉を配合しています。
- 砂糖・・・動物性の骨炭などを一切使わず製糖した無着色の三温糖を使用
- 豆乳・・・北海道産大豆でつくられた無調整豆乳
- たまご・・・こだわりの飼料で育ったにわとりの新鮮卵
- バター・・・厳選した生乳から作られたものを使用
- 揚げ油・・・高オレイン酸なたねの菜種油。オレイン酸を70％以上含有し酸化しにくく、コレステロール０
- 塩・・・ミネラルが豊富な沖縄県産天日自然塩
- ベーキングパウダー・・・非遺伝子組換えコーンスターチを使用し、体内への影響が心配されるアルミニウム化合物無添加のもの
